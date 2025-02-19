Мужской климакс неизбежен. Как тюменцам вовремя распознать андропаузу?

Posted 19 февраля, 11:51
Published 19 февраля, 11:51
Modified 19 февраля, 11:54
Updated 19 февраля, 11:54
Мужской климакс, или андропауза — это не выдумка, а естественный процесс старения, связанный со снижением уровня тестостерона в организме мужчины.
Заведующий филиалом ОБ 11 Омутинской ЦРБ, Александр Помешкин рассказал «Нашему городу», как сохранить мужское здоровье и не потерять качество жизни.
В отличие от резкого «климакса» у женщин, андропауза развивается постепенно, обычно начинаясь после 40 лет и продолжаясь до 60-70, но её начало и интенсивность симптомов индивидуальны.
Во время андропаузы в организме снижается уровень тестостерона, что приводит к слабости и быстрой утомляемости даже при незначительных физических нагрузках.
Наблюдается увеличение жировой ткани, особенно в области живота (абдоминальное ожирение), что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других метаболических нарушений.
«Костная ткань истончается, что увеличивает риск переломов и развития остеопороза, особенно в пожилом возрасте. Также снижается половое влечение и потенция, может наблюдаться снижение количества и качества спермы», — отметил Александр Помешкин.
Возникают изменения настроения, включая раздражительность, депрессию, тревожность, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Проблемы со сном в виде бессонницы становятся распространенным явлением.
Кроме перечисленных, могут наблюдаться сухость кожи и выпадение волос, учащенное мочеиспускание (особенно ночью), приливы жара и ночное потоотделение.
Важно понимать, что не все симптомы обязательно будут присутствовать у каждого мужчины, и интенсивность их проявления индивидуальна.
Эксперт отмечает, что главным методом коррекции является заместительная гормональная терапия. Она включает в себя назначение препаратов тестостерона в различных формах (инъекции, гели, пластыри), которые назначает врач индивидуально. Также врач может рекомендовать добавить физические упражнения, перейти на здоровое питание и отказаться от вредных привычек.
Андропауза — это не приговор, а естественный этап жизни. Своевременное обращение к врачу, комплексный подход к лечению и изменение образа жизни помогут смягчить симптомы и сохранить хорошее качество жизни на долгие годы.
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