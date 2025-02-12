Два тюменца вывезли мужчину в лес, чтобы убить его

По материалам дела, 6 февраля в микрорайоне Новопатрушево фигуранты дела в состоянии алкогольного опьянения познакомились с 34-летним мужчиной, который также находился в нетрезвом состоянии. После того как мужчина сел в их автомобиль, обвиняемые его избили, а после отобрали 65 тысяч рублей.