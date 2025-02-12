Два тюменца вывезли мужчину в лес, чтобы убить его

Posted 12 февраля, 04:17
Published 12 февраля, 04:17
Modified 12 февраля, 04:20
Updated 12 февраля, 04:20
В Тюмени возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух подозреваемых 28 и 36 лет. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного Комитета России по региону.
По материалам дела, 6 февраля в микрорайоне Новопатрушево фигуранты дела в состоянии алкогольного опьянения познакомились с 34-летним мужчиной, который также находился в нетрезвом состоянии. После того как мужчина сел в их автомобиль, обвиняемые его избили, а после отобрали 65 тысяч рублей.
Пострадавшего вывезли в лес в районе «Войновка», и, опасаясь, что он сообщит в полицию, решили от него избавиться. Для этого его отвезли в Нижнетавдинский район, где начали избивать металлической трубой.
Завершить свои действия злоумышленникам помешали очевидцы, которые вызвали медиков для пострадавшего. Подозреваемые, ранее судимые жители Тюмени, задержаны и помещены под стражу.
Заведено уголовное за разбой и покушение на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
В Тобольске состоялось судебное заседание, в котором Альберта У. признали виновным в жестоком убийстве своей матери. Мужчина нанес родительнице 19 ударов кухонным ножом.