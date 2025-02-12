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Posted 12 февраля, 04:17

Published 12 февраля, 04:17

Modified 12 февраля, 04:20

Updated 12 февраля, 04:20

Два тюменца вывезли мужчину в лес, чтобы убить его

Два тюменца вывезли мужчину в лес, чтобы убить его

12 февраля 2025, 04:17
Фото: 1MI.
Следственный комитет расследует уголовное дело по факту покушения на убийство. Два тюменца сначала ограбили, вывезли в лес, избили, а потом хотели убить случайного знакомого.

В Тюмени возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух подозреваемых 28 и 36 лет. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного Комитета России по региону.

По материалам дела, 6 февраля в микрорайоне Новопатрушево фигуранты дела в состоянии алкогольного опьянения познакомились с 34-летним мужчиной, который также находился в нетрезвом состоянии. После того как мужчина сел в их автомобиль, обвиняемые его избили, а после отобрали 65 тысяч рублей.

Пострадавшего вывезли в лес в районе «Войновка», и, опасаясь, что он сообщит в полицию, решили от него избавиться. Для этого его отвезли в Нижнетавдинский район, где начали избивать металлической трубой.

Завершить свои действия злоумышленникам помешали очевидцы, которые вызвали медиков для пострадавшего. Подозреваемые, ранее судимые жители Тюмени, задержаны и помещены под стражу.

Заведено уголовное за разбой и покушение на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

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В Тобольске состоялось судебное заседание, в котором Альберта У. признали виновным в жестоком убийстве своей матери. Мужчина нанес родительнице 19 ударов кухонным ножом.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Следственный комитет#Убийство#Разбой
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