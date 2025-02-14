День носков. Топ небанальных подарков для тюменских мужчин к 23 февраля

Ещё одна идея — картхолдер или кошелек из натуральной кожи. Эти аксессуары актуальны для каждого, стильные и функциональные. Кошелек из гладкой или текстурной кожи подчеркнет статус, а компактный картхолдер — оптимальный вариант для тех, кто предпочитает минимализм и всегда держит под рукой только самое нужное.