День носков. Топ небанальных подарков для тюменских мужчин к 23 февраля

Posted 14 февраля, 07:14
Published 14 февраля, 07:14
Modified 14 февраля, 10:04
Updated 14 февраля, 10:04
Только недавно тюменцы отпраздновали Новый год, проводили старый, а впереди еще такие гендерные праздники, как 23 февраля и 8 марта.
Стилист премиального бренда KANZLER Светлана Кузнецова предложила «Нашему городу» список элегантных и универсальных подарков мужчине на 23 февраля. Носков и бритв в этом списке вы не увидите.
Подготовка к празднику всегда связана с приятными хлопотами — покупкой подарков. Как порадовать мужчин на 23 февраля и подарить то, что принесет приятные эмоции и может стать нужным элементом гардероба? Предлагаю подборку решений.
«Стильные аксессуары из натуральной кожи — идеальный выбор, когда речь идет о подарках. Первое место в списке практичных аксессуаров занимает ремень. Выбирайте классические фасоны из черной или коричневой кожи, который станет изысканным дополнением к любому образу — будь то классический костюм или casual-стиль с джинсами», — рекомендует Светлана Кузнецова.
Выбирать модели лучше с лаконичной пряжкой, это позволит аксессуару быть максимально универсальным.
Ещё одна идея — картхолдер или кошелек из натуральной кожи. Эти аксессуары актуальны для каждого, стильные и функциональные. Кошелек из гладкой или текстурной кожи подчеркнет статус, а компактный картхолдер — оптимальный вариант для тех, кто предпочитает минимализм и всегда держит под рукой только самое нужное.
Мужчинам, ведущим активный образ жизни или часто бывающим в поездках, точно понравится качественная и вместительная сумка. Большая спортивная или дорожная сумка, которая станет незаменимой спутницей в путешествиях. Или рюкзак, выполненный из износостойких материалов для всех необходимых вещей, будь то ноутбук, спортивная форма или личные вещи.
«Выбирайте модели с минималистичным дизайном — они будут актуальны вне зависимости от тенденций и времени года», — отмечает эксперт.
В зимние холода уже позади, но шарф или перчатки из натуральных материалов должны понравиться любому мужчине. Чтобы подарок был универсальным и легко вписывался в гардероб, обратите внимание на базовые оттенки: серый, бежевый, тёмно-синий и чёрный.
Рубашка — это подарок, который всегда уместен, для тех, кто ценит строгость, элегантность и классический стиль. Для делового образа подойдет приталенная рубашка строгого кроя в сдержанных цветах — белый, голубой или серый. Она станет основой для делового гардероба, добавит свежести образу и будет смотреться безупречно под пиджаком или костюмом.
Если вы не уверены в предпочтениях мужчины или не успеваете найти нужный подарок, подарочная карта станет лучшим решением.
«Это универсальный вариант, который позволит мужчине самому выбрать именно то, что нужно. Подарочная карта — это свобода выбора. А что может быть лучше, чем возможность подобрать подарок самостоятельно, уверенно следуя своим вкусам и предпочтениям?», — считает Светлана.
Ранее, жительница Тюменской области выкрала из магазина 10 банок кофе на сумму в 5 000 рублей. В отделе полиции 35-летняя преступница пояснила, что таким образом хотела поздравить своего знакомого с 23 февраля.