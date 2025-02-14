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Posted 14 февраля, 07:14

Published 14 февраля, 07:14

Modified 14 февраля, 10:04

Updated 14 февраля, 10:04

День носков. Топ небанальных подарков для тюменских мужчин к 23 февраля

День носков. Топ небанальных подарков для тюменских мужчин к 23 февраля

14 февраля 2025, 07:14
Фото: Изображение Midjourney.
Каждый раз приходится вставать перед выбором, что дарить своей второй половинке, другу, коллеге или родственнику на 23 февраля. Да так, чтобы не стать предметом язвительных шуток про дезодоранты, носки и пену для бритья.

Только недавно тюменцы отпраздновали Новый год, проводили старый, а впереди еще такие гендерные праздники, как 23 февраля и 8 марта.

Стилист премиального бренда KANZLER Светлана Кузнецова предложила «Нашему городу» список элегантных и универсальных подарков мужчине на 23 февраля. Носков и бритв в этом списке вы не увидите.

Что дарить

Подготовка к празднику всегда связана с приятными хлопотами — покупкой подарков. Как порадовать мужчин на 23 февраля и подарить то, что принесет приятные эмоции и может стать нужным элементом гардероба? Предлагаю подборку решений.

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Фото: Изображение Midjourney

Аксессуары — главный акцент образа

«Стильные аксессуары из натуральной кожи — идеальный выбор, когда речь идет о подарках. Первое место в списке практичных аксессуаров занимает ремень. Выбирайте классические фасоны из черной или коричневой кожи, который станет изысканным дополнением к любому образу — будь то классический костюм или casual-стиль с джинсами», — рекомендует Светлана Кузнецова.

Выбирать модели лучше с лаконичной пряжкой, это позволит аксессуару быть максимально универсальным.

Ещё одна идея — картхолдер или кошелек из натуральной кожи. Эти аксессуары актуальны для каждого, стильные и функциональные. Кошелек из гладкой или текстурной кожи подчеркнет статус, а компактный картхолдер — оптимальный вариант для тех, кто предпочитает минимализм и всегда держит под рукой только самое нужное.

Сумка для путешествий или спорта

Мужчинам, ведущим активный образ жизни или часто бывающим в поездках, точно понравится качественная и вместительная сумка. Большая спортивная или дорожная сумка, которая станет незаменимой спутницей в путешествиях. Или рюкзак, выполненный из износостойких материалов для всех необходимых вещей, будь то ноутбук, спортивная форма или личные вещи.

«Выбирайте модели с минималистичным дизайном — они будут актуальны вне зависимости от тенденций и времени года», — отмечает эксперт.
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Фото: Изображение Midjourney

Теплый и мягкий трикотаж

В зимние холода уже позади, но шарф или перчатки из натуральных материалов должны понравиться любому мужчине. Чтобы подарок был универсальным и легко вписывался в гардероб, обратите внимание на базовые оттенки: серый, бежевый, тёмно-синий и чёрный.

Рубашка: делового стиля и на каждый день

Рубашка — это подарок, который всегда уместен, для тех, кто ценит строгость, элегантность и классический стиль. Для делового образа подойдет приталенная рубашка строгого кроя в сдержанных цветах — белый, голубой или серый. Она станет основой для делового гардероба, добавит свежести образу и будет смотреться безупречно под пиджаком или костюмом.

Подарочная карта на шопинг

Если вы не уверены в предпочтениях мужчины или не успеваете найти нужный подарок, подарочная карта станет лучшим решением.

«Это универсальный вариант, который позволит мужчине самому выбрать именно то, что нужно. Подарочная карта — это свобода выбора. А что может быть лучше, чем возможность подобрать подарок самостоятельно, уверенно следуя своим вкусам и предпочтениям?», — считает Светлана.
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Ранее, жительница Тюменской области выкрала из магазина 10 банок кофе на сумму в 5 000 рублей. В отделе полиции 35-летняя преступница пояснила, что таким образом хотела поздравить своего знакомого с 23 февраля.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Мужчины#Праздники#Подарки#23 февраля#Аксессуары
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