Очищение души и тела: что можно и нельзя делать на Крещение?

Крещение 2025 года — это день, который ждет каждый православный христианин. Важно помнить, что Крещение — это не только праздник, но и время для духовного очищения и покаяния. В Тюмени к этому событию готовятся заранее, ведь оно связано с определенными традициями и обычаями, которые помогают подготовиться к встрече с этим важным днем.