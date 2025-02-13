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Posted 13 февраля, 14:16

Published 13 февраля, 14:16

Modified 13 февраля, 14:18

Updated 13 февраля, 14:18

Тюменка украла 10 банок кофе в подарок любимому на 23 февраля (видео)

Тюменка украла 10 банок кофе в подарок любимому на 23 февраля (видео)

13 февраля 2025, 14:16
Фото: УМВД по ТО.
Жительница Тюмени попала под расследование из-за магазинной кражи. Она пронесла мимо кассы 10 банок кофе. По словам тюменки, все они должны были стать подарком на 23 февраля.

Кража произошла в одном из сетевых магазинов. Подозреваемая попала на записи камер видеонаблюдения, ее личность быстро установили.

«Установили личность ранее неоднократно судимой тюменка 1990 года рождения и задержали ее», — рассказали в УМВД России по Тюменской области.
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Девушка призналась, что шла с магазин с конкретной целью, поэтому быстро зашла, положила в сумку 10 банок кофе и быстро вышла. Украденный напиток она намеревалась подарить своему знакомому на 23 февраля. Но не дождалась праздника и продала весь кофе. Магазин оценил ущерб в 5000 рублей.

Видео: УМВД по ТО.

Ранее таксист украл у пассажира 10 коробок с пирогами. Мужчина вызвал такси, но ехать отказался, а водителя попросил помочь с разгрузкой машины с выпечкой. Обозленный таксист забрал пироги и уехал.

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#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Тюмень#Кража#23 февраля
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