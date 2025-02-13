Тюменка украла 10 банок кофе в подарок любимому на 23 февраля (видео)

Posted 13 февраля, 14:16
Published 13 февраля, 14:16
Modified 13 февраля, 14:18
Updated 13 февраля, 14:18
Кража произошла в одном из сетевых магазинов. Подозреваемая попала на записи камер видеонаблюдения, ее личность быстро установили.
«Установили личность ранее неоднократно судимой тюменка 1990 года рождения и задержали ее», — рассказали в УМВД России по Тюменской области.
Девушка призналась, что шла с магазин с конкретной целью, поэтому быстро зашла, положила в сумку 10 банок кофе и быстро вышла. Украденный напиток она намеревалась подарить своему знакомому на 23 февраля. Но не дождалась праздника и продала весь кофе. Магазин оценил ущерб в 5000 рублей.
Ранее таксист украл у пассажира 10 коробок с пирогами. Мужчина вызвал такси, но ехать отказался, а водителя попросил помочь с разгрузкой машины с выпечкой. Обозленный таксист забрал пироги и уехал.