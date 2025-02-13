Тюменка украла 10 банок кофе в подарок любимому на 23 февраля (видео)

Девушка призналась, что шла с магазин с конкретной целью, поэтому быстро зашла, положила в сумку 10 банок кофе и быстро вышла. Украденный напиток она намеревалась подарить своему знакомому на 23 февраля. Но не дождалась праздника и продала весь кофе. Магазин оценил ущерб в 5000 рублей.