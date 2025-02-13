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Posted 13 февраля, 05:58

Published 13 февраля, 05:58

Modified 13 февраля, 06:00

Updated 13 февраля, 06:00

Уникальные подарки к 23 февраля: экодома Тюменской области готовятся к празднику

Уникальные подарки к 23 февраля: экодома Тюменской области готовятся к празднику

13 февраля 2025, 05:58
Фото: ТЭО.
Сюжет
Ишим
В преддверии Дня защитника Отечества мультицентры проекта «Экодом» подготовили насыщенную программу для своих гостей. В Тюмени, Тобольске и Ишиме каждый сможет проявить свои творческие способности, создав оригинальные аксессуары, подарочную упаковку, гирлянды или открытки.

Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, где участники научатся делать стильные подставки для телефонов, эксклюзивные обложки на документы и удобные картхолдеры. Событие обещает стать настоящим праздником творчества и знаний, а созданные вручную подарки — отличным сюрпризом к 23 февраля. Кроме того, с 18 по 22 февраля в экодомах «Кристалл» и «Ишим» пройдет тематический своп, посвященный обмену игровой техникой и аксессуарами. Гости смогут взять с собой или предложить другим участникам рабочие игровые приставки, консоли, картриджи и диски с играми для ПК и приставок.

Наши мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию, вне зависимости от возраста. Это отличная возможность не только попробовать себя в творчестве, но и найти друзей среди единомышленников, а также узнать что-то новое, — пояснили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Для того, чтобы выбрать подходящий мастер-класс, достаточно заглянуть в онлайн-расписание просветительских площадок, которое доступно в официальной группе Тюменского экологического объединения в социальной сети «ВКонтакте».

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