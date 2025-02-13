Уникальные подарки к 23 февраля: экодома Тюменской области готовятся к празднику

Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, где участники научатся делать стильные подставки для телефонов, эксклюзивные обложки на документы и удобные картхолдеры. Событие обещает стать настоящим праздником творчества и знаний, а созданные вручную подарки — отличным сюрпризом к 23 февраля. Кроме того, с 18 по 22 февраля в экодомах «Кристалл» и «Ишим» пройдет тематический своп, посвященный обмену игровой техникой и аксессуарами. Гости смогут взять с собой или предложить другим участникам рабочие игровые приставки, консоли, картриджи и диски с играми для ПК и приставок.