Срок за подарок: тюменец отправится в колонию за незаконный сбыт боеприпасов

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Жителю Сладковского района вынесли приговор за незаконное хранение боеприпасов. Суд установил, что в мае 2022 года 46-летний мужчина нашел 32 патрона к нарезному оружию.
Найденные патроны тюменец подарил своему приятелю во время застолья. Тот, в свою очередь, сдал щедрого приятеля полицейским.
Права на приобретение и хранение оружия у подсудимого не было. По решению суда он отправится в колонию на 3 года и 7 месяцев.
Ранее «Наш город» писал, что жителя Тюменской области арестовали за подделку удостоверения ФСБ и хранение оружия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.