nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Жителя Тюменской области осудили за незаконный сбыт боеприпасов

Срок за подарок: тюменец отправится в колонию за незаконный сбыт боеприпасов

10 июля 2024, 07:33
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области осудили за незаконный сбыт боеприпасов

Мужчина нашел на улице несколько десятков патронов. Их он решил подарить своему другу.

Жителю Сладковского района вынесли приговор за незаконное хранение боеприпасов. Суд установил, что в мае 2022 года 46-летний мужчина нашел 32 патрона к нарезному оружию.

Найденные патроны тюменец подарил своему приятелю во время застолья. Тот, в свою очередь, сдал щедрого приятеля полицейским.

На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей
Узнать подробнее

Права на приобретение и хранение оружия у подсудимого не было. По решению суда он отправится в колонию на 3 года и 7 месяцев.

Ранее «Наш город» писал, что жителя Тюменской области арестовали за подделку удостоверения ФСБ и хранение оружия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Читайте также:
Спрос на услуги IT-репетиторов вырос в Тюмени в пять разБудет лить неделю: на Тюмень обрушатся дождиГазировка в Тюмени подорожала за год на 15%
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Приговор#Колонии#Огнестрельное оружие#Незаконное ношение оружия
Подпишитесь
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
Сегодня, 07:07
Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?
Вчера, 07:23
Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?
Вчера, 06:19
На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей
Сегодня, 03:45
Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов
Сегодня, 08:28
Билеты за 10 тысяч: известная певица даст единственный концерт в Тюмени
Сегодня, 02:21