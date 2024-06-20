За подделку удостоверения ФСБ и хранения оружия арестован житель Тюменской области

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Мужчина 1986 рождения был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области в Сургуте. Там злоумышленник за деньги сфальсифицировал по частному заказу удостоверения сотрудника ФСБ. Однако позже к нему нагрянули силовики с настоящими документами и повалили на землю.
Также в ходе проведения обыска по месту жительства силовики нашли огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом.
«По данному факту УМВД России по г. Сургуту ХМАО-Югры в отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 и ч. 1 ст. 222 УК России — подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях сбыта и незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», — пояснили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожных путях в Тюмени. Организаторы планировали опрокинуть один из составов.