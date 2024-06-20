За подделку удостоверения ФСБ и хранения оружия арестован житель Тюменской области

Мужчина 1986 рождения был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области в Сургуте. Там злоумышленник за деньги сфальсифицировал по частному заказу удостоверения сотрудника ФСБ. Однако позже к нему нагрянули силовики с настоящими документами и повалили на землю.