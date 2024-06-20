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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Нелегального продавца оружия и удостоверения ФСБ задержали тюменские силовики.

За подделку удостоверения ФСБ и хранения оружия арестован житель Тюменской области

20 июня 2024, 14:30
Фото: РУФСБ России по Тюменской области
Нелегального продавца оружия и удостоверения ФСБ задержали тюменские силовики.

За подделку удостоверения ФСБ и хранения оружия арестован житель Тюменской облас

Житель Тюменской области за деньги изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ по заказу частного лица. Позже он был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. При обыске в квартире поставщика обнаружили огнестрельное оружие и 130 патронов.
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Оружие

Мужчина 1986 рождения был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области в Сургуте. Там злоумышленник за деньги сфальсифицировал по частному заказу удостоверения сотрудника ФСБ. Однако позже к нему нагрянули силовики с настоящими документами и повалили на землю.

Задержание жителя Сургута, подделавшего удостоверение сотрудника ФСБ.
Видео: РУФСБ России по Тюменской области.

Также в ходе проведения обыска по месту жительства силовики нашли огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом.

«По данному факту УМВД России по г. Сургуту ХМАО-Югры в отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 и ч. 1 ст. 222 УК России — подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях сбыта и незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», — пояснили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожных путях в Тюмени. Организаторы планировали опрокинуть один из составов.

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