На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
На строительство развязки возле деревни Ожогина направят еще 304 миллиона рублей. Контракт заключен с ТОДЭП — единственной компанией, которая подала заявку на конкурс, пишет 72.ru.
Напомним, что движение по развязке планировалось запустить до конца 2023 года. Однако из-за большого объема работ по демонтажу коммуникаций сроки были перенесены еще на год.
Строительство дороги началось летом 2022 года. На работы выделили два миллиарда рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли подрядчика для строительства крытого катка. Работами займется компания «Омега-Сервис».