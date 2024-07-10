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Published Сегодня, 03:45

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На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей

На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей

10 июля 2024, 03:45
Фото: 1MI
Компания, которая займется строительством, уже определена. Она стала единственной организацией, которая подала заявку на участие в конкурсе.

На строительство развязки возле деревни Ожогина направят еще 304 миллиона рублей. Контракт заключен с ТОДЭП — единственной компанией, которая подала заявку на конкурс, пишет 72.ru.

Напомним, что движение по развязке планировалось запустить до конца 2023 года. Однако из-за большого объема работ по демонтажу коммуникаций сроки были перенесены еще на год.

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Строительство дороги началось летом 2022 года. На работы выделили два миллиарда рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли подрядчика для строительства крытого катка. Работами займется компания «Омега-Сервис».

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Развязка#Строительство дорог#Дорожное строительство
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