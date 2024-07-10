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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Тюмени дожди будут лить неделю

Будет лить неделю: на Тюмень обрушатся дожди

10 июля 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Тюмени дожди будут лить неделю

Погода резко ухудшится к концу недели. По прогнозам синоптиков, дожди будут заливать город не переставая до следующего четверга.

В Тюмени ожидается неделя ливней. По данным сервиса Гисметео, дожди начнутся с вечера пятницы, 12 июля. Они будут сопровождаться понижением температуры до +19+24 градусов в ночное время.

Самые сильные дожди будут идти в период с субботы по понедельник. На выходных будет облачно, столбики термометров покажут +24+27 градусов. Со вторника до четверга ожидается пасмурная погода с мелким дождем и ветром до 11 метров в секунду.

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Ранее «Наш город» писал, что сегодня, 10 июля, в Тюменскую область пришла аномальная жара. На юге региона воздух прогреется до +31 градуса.

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