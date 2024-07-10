Будет лить неделю: на Тюмень обрушатся дожди

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В Тюмени ожидается неделя ливней. По данным сервиса Гисметео, дожди начнутся с вечера пятницы, 12 июля. Они будут сопровождаться понижением температуры до +19+24 градусов в ночное время.
Самые сильные дожди будут идти в период с субботы по понедельник. На выходных будет облачно, столбики термометров покажут +24+27 градусов. Со вторника до четверга ожидается пасмурная погода с мелким дождем и ветром до 11 метров в секунду.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня, 10 июля, в Тюменскую область пришла аномальная жара. На юге региона воздух прогреется до +31 градуса.