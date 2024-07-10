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Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Елена Ваенга даст концерт в Тюмени

Известная певица даст концерт в Тюмени

10 июля 2024, 02:21
Фото: Елена Ваенга / ВКонтакте

Елена Ваенга даст концерт в Тюмени

Мероприятие состоится в середине декабря. Стоимость билетов достигает 10 тысяч рублей.

В Тюмени состоится концерт певицы Елены Ваенги. Мероприятие пройдет 13 декабря в ДК «Нефтяник», указано на сайте «Яндекс Афиши».

«Она одинаково естественна, когда исполняет „Курю“ и „Королеву“, непосредственна и легка, когда поёт „Цветы“ и очень трагична, когда со сцены звучит „Шопен“, „Остановка“ или „Белая Птица“. Эти искренние эмоции очень близки и понятны её зрителям, а в строках песен они находят самих себя», — говорится в афише.
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Билеты только поступили в продажу, свободных мест достаточно много. Дешевле всего стоят билеты на места на балконе — от 2.5 до 4.5 тысячи рублей. Самые дорогие места — ближе к сцене, их стоимость достигает 10 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что рок-группа «Танцы минус» даст концерт в Тюмени. Он состоится в середине октября.

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