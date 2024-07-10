Будет жарко: в Тюмень вернулась аномальная жара

В Тюмени в среду температура воздуха составит +31

На юг Тюменской области в среду вернется жара. По прогнозам метеорологов, к полудню воздух прогреется до +29…+31, в темное врем суток термометры покажут +12…+17. Осадки маловероятны, день пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.