Будет жарко: в Тюмень вернулась аномальная жара

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В Тюмени 10 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Утром столбики термометров покажут +19…+28, днем температура воздуха поднимется до +28…+31, в темное время суток ожидается +18…+24. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:58, закат в 21:28, продолжительность дня 17 часов 30 минут.
В Тобольске 10 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь в течение дня. Утром термометры покажут +20…+27, к полудню поднимутся до +28…+30, ночью ожидается +19…+23. Скорость ветра составит 1,5-3,2 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:39, закат в 21:26, продолжительность дня 17 часов 47 минут.
В Ишиме 10 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в течение дня. Утром температура воздуха составит +18…+26, в дневные воздух прогреется до +27…+28, в темное время суток ожидается +17…+21. Скорость ветра составит 3-3,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:50, закат в 21:05, продолжительность дня 17 часов 15 минут.