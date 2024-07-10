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В Тюмени в среду температура воздуха составит +31

Будет жарко: в Тюмень вернулась аномальная жара

10 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

В Тюмени в среду температура воздуха составит +31

На юг Тюменской области в среду вернется жара. По прогнозам метеорологов, к полудню воздух прогреется до +29…+31, в темное врем суток термометры покажут +12…+17. Осадки маловероятны, день пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 10 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Утром столбики термометров покажут +19…+28, днем температура воздуха поднимется до +28…+31, в темное время суток ожидается +18…+24. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:58, закат в 21:28, продолжительность дня 17 часов 30 минут.

В Тобольске 10 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь в течение дня. Утром термометры покажут +20…+27, к полудню поднимутся до +28…+30, ночью ожидается +19…+23. Скорость ветра составит 1,5-3,2 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:39, закат в 21:26, продолжительность дня 17 часов 47 минут.

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В Ишиме 10 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в течение дня. Утром температура воздуха составит +18…+26, в дневные воздух прогреется до +27…+28, в темное время суток ожидается +17…+21. Скорость ветра составит 3-3,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:50, закат в 21:05, продолжительность дня 17 часов 15 минут.

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