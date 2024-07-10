Спрос на услуги IT-репетиторов вырос в Тюмени в пять раз

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Во втором квартале 2024 года спрос на услуги специалистов в разных отраслях вырос в Тюмени на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего тюменцы обращались к бьюти-специалистам, а самыми популярными услугами стали маникюр, педикюр, и оформление бровей, выяснили аналитики «Авито Услуг».
«Маникюр и педикюр не первый квартал занимают верхние строчки рейтинга самых популярных услуг. Услугами мастеров ногтевого сервиса пользуются больше половины россиян, соответственно, спрос на эти процедуры в течение года стабильно высокий. Большую роль сыграло и начало сезона отпусков», — пояснил управляющий директор «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель.
Также более чем на 367% увеличился интерес тюменцев к услугам по рекламе, маркетингу и продвижению. Аналитики связали эту тенденцию с развитием частного предпринимательства и ростом количества ИП.
Репетиторов в сфере IT жители Тюмени стали искать на 435% чаще. Все больше горожан хотят освоить перспективную профессию, спрос на специалистов в которой растет вместе с зарплатными предложениями.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на подготовку автомобилей к путешествиям. Жители города стали обращаться за техосмотром на 15% чаще.