Спрос на услуги IT-репетиторов вырос в Тюмени в пять раз

Во втором квартале 2024 года спрос на услуги специалистов в разных отраслях вырос в Тюмени на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего тюменцы обращались к бьюти-специалистам, а самыми популярными услугами стали маникюр, педикюр, и оформление бровей, выяснили аналитики «Авито Услуг».