Носки вместо конфет: родителей тюменских школьников возмутили новогодние подарки

В тюменской школе детям подарили на Новый год носки вместо конфет

Сюжет Дети

Необычный новогодний подарок юным тюменцам вручили на Новый год в одной из тюменских школ. Вместо традиционных сладостей ребятам подарили носки с новогодним принтом. Правда, упаковали их в красивую коробочку.