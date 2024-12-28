Носки вместо конфет: родителей тюменских школьников возмутили новогодние подарки

Posted 28 декабря, 05:20
Published 28 декабря, 05:20
Modified 28 декабря, 05:22
Updated 28 декабря, 05:22
«Возмущению нет предела. Это Новый год, любимый праздник. Новогодние чудеса, сказка…. Ни сладкого подарка, ни новогоднего чаепития, ни проведение Елки. Все омрачено. Конечно, мы сами порадуем своего ребенка и сладким подарком, и в театр на елку сводим», — возмутились родители юных горожан.
По словам тюменцев, подготовкой подарков подарками занимался родительский комитет — в общем чате содержимое подарка не обсуждалось.
«Маленький ребенок не считает носки новогодним подарком. Для детей новогодний подарок — сладости и игрушки. Носки максимум как дополнение к подарку, но не как основной. Это все равно, что взрослому человеку подарить туалетную бумагу или крем для обуви в праздничной упаковке? Вроде и то, и то полезный подарок», — отметили родители.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 декабря на площади 400-летия города состоялось праздничное открытие ледового городка и главной городской елки. Участие в праздничном мероприятии приняли сотни жителей областной столицы.