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Posted 28 декабря, 05:20

Published 28 декабря, 05:20

Modified 28 декабря, 05:22

Updated 28 декабря, 05:22

В тюменской школе детям подарили на Новый год носки вместо конфет

Носки вместо конфет: родителей тюменских школьников возмутили новогодние подарки

28 декабря 2024, 05:20
Фото: 1MI.

В тюменской школе детям подарили на Новый год носки вместо конфет

Сюжет
Дети
Необычный новогодний подарок юным тюменцам вручили на Новый год в одной из тюменских школ. Вместо традиционных сладостей ребятам подарили носки с новогодним принтом. Правда, упаковали их в красивую коробочку.
«Возмущению нет предела. Это Новый год, любимый праздник. Новогодние чудеса, сказка…. Ни сладкого подарка, ни новогоднего чаепития, ни проведение Елки. Все омрачено. Конечно, мы сами порадуем своего ребенка и сладким подарком, и в театр на елку сводим», — возмутились родители юных горожан.
Видео: тг-канал Тюмень.

По словам тюменцев, подготовкой подарков подарками занимался родительский комитет — в общем чате содержимое подарка не обсуждалось.

«Маленький ребенок не считает носки новогодним подарком. Для детей новогодний подарок — сладости и игрушки. Носки максимум как дополнение к подарку, но не как основной. Это все равно, что взрослому человеку подарить туалетную бумагу или крем для обуви в праздничной упаковке? Вроде и то, и то полезный подарок», — отметили родители.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 декабря на площади 400-летия города состоялось праздничное открытие ледового городка и главной городской елки. Участие в праздничном мероприятии приняли сотни жителей областной столицы.

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