Спешили на экстренный вызов: в Тюмени автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода

Posted 18 февраля, 04:32
Published 18 февраля, 04:32
Modified 18 февраля, 04:34
Updated 18 февраля, 04:34
«По словам водителя неотложки, он ехал на экстренный вызов. На автомобиле были включены проблесковые маяки и звуковая сигнализация. В районе дома №9 на улице Пермякова перед автомобилем неожиданно появился пешеход. Избежать наезда не удалось», — рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов.
Медик скорой пытались спасти мужчину — проводили реанимационные действия. К сожалению, 55-летний пешеход скончался. На месте работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 10 февраля вечером на улице Тимирязева был насмерть сбит пешеход. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.