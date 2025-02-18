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Posted 18 февраля, 04:32

Published 18 февраля, 04:32

Modified 18 февраля, 04:34

Updated 18 февраля, 04:34

В Тюмени автомобиль скорой помощи насмерть задавил пешехода

Спешили на экстренный вызов: в Тюмени автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода

18 февраля 2025, 04:32
Фото: ГАИ ТО.

В Тюмени автомобиль скорой помощи насмерть задавил пешехода

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествия произошло сегодня утром в областной столице на улице Пермякова.
«По словам водителя неотложки, он ехал на экстренный вызов. На автомобиле были включены проблесковые маяки и звуковая сигнализация. В районе дома №9 на улице Пермякова перед автомобилем неожиданно появился пешеход. Избежать наезда не удалось», — рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов.
Видео: ГАИ ТО.

Медик скорой пытались спасти мужчину — проводили реанимационные действия. К сожалению, 55-летний пешеход скончался. На месте работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 10 февраля вечером на улице Тимирязева был насмерть сбит пешеход. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.

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