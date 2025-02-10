В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Posted 10 февраля, 08:13
Published 10 февраля, 08:13
Modified 10 февраля, 09:02
Updated 10 февраля, 09:02
Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным на пешехода идущего по проезжей части дороги, наехал автомобиль светлого цвета. Водитель транспортного средства с места аварии скрылся. В настоящее время его ищут сотрудники ГАИ.
Попавший под колеса 44-летний мужчина от полученный травм скончался на месте ДТП. Известно, что он являлся жителей Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе накануне днем произошла смертельная авария. В ДТП погиб 72-летний водитель мотоблока.