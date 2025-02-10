nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 08:13

Published 10 февраля, 08:13

Modified 10 февраля, 09:02

Updated 10 февраля, 09:02

В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

10 февраля 2025, 08:13
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около десяти часов вечера на улице Тимирязева, 97.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным на пешехода идущего по проезжей части дороги, наехал автомобиль светлого цвета. Водитель транспортного средства с места аварии скрылся. В настоящее время его ищут сотрудники ГАИ.

Попавший под колеса 44-летний мужчина от полученный травм скончался на месте ДТП. Известно, что он являлся жителей Тюмени.

Три человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе накануне днем произошла смертельная авария. В ДТП погиб 72-летний водитель мотоблока.

Читайте также:
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской областиГотовьтесь к пробкам: какие дороги будут перекрывать летом в Тюмени из-за ремонтаИнтернет взорвало видео с тюменским военным, который мог попасть в плен
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Пешеходы#Новости тюмени#Авария#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика