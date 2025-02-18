Как изменился за последний год средний чек в тюменских кафе

Posted 18 февраля, 04:18
Published 18 февраля, 04:18
Modified 18 февраля, 04:20
Updated 18 февраля, 04:20
По словам экспертов, такая тенденция наблюдается по всей России — в целом по стране сумма среднего чека возросла на 13% — до 2 тысяч рублей, а число пробитый чеков уменьшилось за год на 5%. При этом, самые большие средние чеки в Москве, Краснодаре и Омске — от 3,4 до 4,6 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
По словам аналитика «Контур.Маркета» Ксения Корзан, на рост суммы среднего чека повлияли общий рост цен на продукты, услуги и транспортные перевозки.
Соавтор гастрономической концепции Тюменской области Лидия Носова отметила, что 2024 год стал для общепита очередным испытанием.
«Помимо кадрового голода, который сохраняется, продолжают увеличиваться цены. Растут все расходы ресторана. Если они закупают продукты дороже, то либо должно подорожать блюдо, либо уменьшится порции, либо будут закупаться продукты, которые ниже по цене, соответственно, ниже по качеству», — отметила Лидия Носова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на продажу популярное кафе узбекской кухни. Готовый бизнес продают за 7 миллионов рублей.