Как изменился за последний год средний чек в тюменских кафе

По словам экспертов, такая тенденция наблюдается по всей России — в целом по стране сумма среднего чека возросла на 13% — до 2 тысяч рублей, а число пробитый чеков уменьшилось за год на 5%. При этом, самые большие средние чеки в Москве, Краснодаре и Омске — от 3,4 до 4,6 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.