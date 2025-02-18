В Тюменской области сегодня ночью ударят 28-градусные морозы

В Ишиме 18 февраля метеорологи ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -9…-8, к ночи похолодает до -23…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.