В Тюменской области сегодня ночью ударят 28-градусные морозы

Posted 18 февраля, 01:07
Published 18 февраля, 01:07
Modified 18 февраля, 01:07
Updated 18 февраля, 01:07
В Тюмени 18 февраля метеорологи обещают солнечную погоду. Утром и днем столбики термометров покажут-18…-10, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -21…-16. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59 закат в 17:44, продолжительность дня 9 часов 45 минут.
В Тобольске 18 февраля прогнозируют ясную погоду. Утром и днем температура воздуха составит 17…-10, в вечерние часы ожидается похолодание до -24…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51, закат в 17:30, продолжительность дня 9 часов 39 минут.
В Ишиме 18 февраля метеорологи ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -9…-8, к ночи похолодает до -23…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:41 закат в 17:31 продолжительность дня 9 часов 50 минут.