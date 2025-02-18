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Posted 18 февраля, 01:07

Published 18 февраля, 01:07

Modified 18 февраля, 01:07

Updated 18 февраля, 01:07

В Тюменской области сегодня ночью ударят 28-градусные морозы

В Тюменской области сегодня ночью ударят 28-градусные морозы

18 февраля 2025, 01:07
Фото: 1MI.
Облачную погоду, метель, снег, ветер 5-10 м/с прогнозируют на юге Тюменской области во вторник, 18 февраля, метеорологи. Дневная температура воздуха составит -14…-9, в вечерние и ночные часы похолодает до -23…-28, местами до -18.

В Тюмени 18 февраля метеорологи обещают солнечную погоду. Утром и днем столбики термометров покажут-18…-10, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -21…-16. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59 закат в 17:44, продолжительность дня 9 часов 45 минут.

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В Тобольске 18 февраля прогнозируют ясную погоду. Утром и днем температура воздуха составит 17…-10, в вечерние часы ожидается похолодание до -24…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51, закат в 17:30, продолжительность дня 9 часов 39 минут.

В Ишиме 18 февраля метеорологи ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -9…-8, к ночи похолодает до -23…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:41 закат в 17:31 продолжительность дня 9 часов 50 минут.

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