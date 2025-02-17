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Posted 17 февраля, 08:03

Published 17 февраля, 08:03

Modified 17 февраля, 08:05

Updated 17 февраля, 08:05

«Имитация заботы»: тюменские улицы засыпали слоем реагентов

«Имитация заботы»: тюменские улицы засыпали слоем реагентов

17 февраля 2025, 08:03
Фото: 1MI.
Только накануне жители Тюмени жаловались на гололед по всему городу, а сегодня уже негодуют по поводу улиц, щедро засыпанных реагентами. В некоторых районах города солью засыпали даже сухой асфальт.
«Вся дорога усыпана солью! Зачем, для чего?», — возмущаются горожане в сообществе ВК «ЧС Тюмень».

Горожане сетуют, что теперь ледяную корку на дорогах сменила каша из грязи и растаявшего льда — с проезжей части дорожные службы ее убирать не спешат.

«Попытка имитации и заботы тюменских властей. Иными словами данные действия назвать нельзя», — подчеркнул Андрей К.
Фото: ЧС Тюмень
«Бездарно потраченные деньги налогоплательщиков, грязь для жителей города, порча имущества и окружающей среды. Надо бы мэру Максиму Афанасьеву это видео отправить, а то они там утверждают, что они следят за применением соли…», — возмутились тюменцы.

Заметим, в минувшие выходные глава администрации Тюмени Максим Афанасьев по итогам проведенных объездов по городу дал поручение специалистам управ усилить работу по вопросам очистки улиц областной столицы от наледи и снега и пригрозил руководителям хозяйствующих субъектов административной ответственностью за неисполнение поручений.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменский юрист Константин Долгих рассказал о том, как получить компенсацию за травму, полученную из-за гололеда. Суммы возмещения ущерба могут варьировать от 10 тысяч до сотни тысяч рублей.

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