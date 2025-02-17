«Имитация заботы»: тюменские улицы засыпали слоем реагентов

Posted 17 февраля, 08:03
Published 17 февраля, 08:03
Modified 17 февраля, 08:05
Updated 17 февраля, 08:05
«Вся дорога усыпана солью! Зачем, для чего?», — возмущаются горожане в сообществе ВК «ЧС Тюмень».
Горожане сетуют, что теперь ледяную корку на дорогах сменила каша из грязи и растаявшего льда — с проезжей части дорожные службы ее убирать не спешат.
«Попытка имитации и заботы тюменских властей. Иными словами данные действия назвать нельзя», — подчеркнул Андрей К.
«Бездарно потраченные деньги налогоплательщиков, грязь для жителей города, порча имущества и окружающей среды. Надо бы мэру Максиму Афанасьеву это видео отправить, а то они там утверждают, что они следят за применением соли…», — возмутились тюменцы.
Заметим, в минувшие выходные глава администрации Тюмени Максим Афанасьев по итогам проведенных объездов по городу дал поручение специалистам управ усилить работу по вопросам очистки улиц областной столицы от наледи и снега и пригрозил руководителям хозяйствующих субъектов административной ответственностью за неисполнение поручений.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский юрист Константин Долгих рассказал о том, как получить компенсацию за травму, полученную из-за гололеда. Суммы возмещения ущерба могут варьировать от 10 тысяч до сотни тысяч рублей.