Тюменцы назвали скользкие места в городе, а чиновники рассказали о нехватке лекарств

Posted 5 февраля, 13:08
Published 5 февраля, 13:08
Modified 5 февраля, 13:14
Updated 5 февраля, 13:14
Тюменцы назвали самые гололедные места в Тюмени. В редакцию «Нашего Города» пришло несколько жалоб и обращении, а также акцентировании внимания на том, что ни УК, ни администрация мер не предпринимает. Лед обычно сковывает дороги до остановок, больниц и школ.
При этом меры по обработке дорог реагентами помогают не особо эффективно, поэтому на некоторых местах местные жители или могут поскользнуться по несколько раз подряд, либо задумываться о том, чтобы брать с собой коньки.
В социальных сетях один из тюменцев написал о том, что не может получить необходимые для себя лекарства. У местного жителя — неспецифический язвенный колит.
«Я являюсь постоянным пациентом гастроэнтерологии с серьезным заболеванием НЯК, получаю генно-инженерную биологическую терапию. Признаться, добиться её назначения было очень трудно. И вот одна цель достигнута, но препарата просто нет. Из-за этого течение заболевания уходит в сильнейший по активности рецидив», — написал тюменец.
Как рассказали в городском Депздраве, нехватка препаратов, как конкретно этого, так и других, зависит от подвижности рынка фармакологии в регионе. Некоторые препараты пропадают, их заменяют на аналоги, другие просто снимают с производства. Если нужного препарата нет — тюменцам должны предоставлять аналог и менять курс лечения.
В Тюмени на Московском тракте срубят более 3 тысяч деревьев, это сделают ради строительства дорожной развязки в районе улицы Сергея Джанбровского.
При этом в городской администрации отметили, что предусмотрена посадка новых деревьев — берез, они появятся во внутрисъездовом пространстве под номером 3.
Напомним, что новый проезд на участке должны возвести уже к 2026 году.
Прокуратура Тюмени проверит мэра Максима Афанасьева на предмет халатности. Повод — обрушение потолка в школе №15. Коснется это в том числе мэра Тобольска Петра Вагина. Инцидент произошел до начала учебного года — в августе 2024 года. Так как повреждения были слишком серьезные, всех учащихся перевели в школу №1 Тобольска.
Проверить глав города попросил прокуратуру активист Александр Киреев.
В Тюмени планируют продлить несколько улиц. Речь идет об улице Мельникайте, она станет шире и будет соединяться с улицей Щербакова. При достаточном финансировании также построят участок между улицами Дружбы и Щербакова. Строительство разбили на четыре этапа, работы должны будут завершить к 2027 году. Мельникайте после всех работ станет одной из главных магистральных улиц.
На работы требуется более трех миллиардов рублей.