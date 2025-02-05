Тюменцы назвали скользкие места в городе, а чиновники рассказали о нехватке лекарств

В Тюмени планируют продлить несколько улиц. Речь идет об улице Мельникайте, она станет шире и будет соединяться с улицей Щербакова. При достаточном финансировании также построят участок между улицами Дружбы и Щербакова. Строительство разбили на четыре этапа, работы должны будут завершить к 2027 году. Мельникайте после всех работ станет одной из главных магистральных улиц.