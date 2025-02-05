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Posted 5 февраля, 13:08

Published 5 февраля, 13:08

Modified 5 февраля, 13:14

Updated 5 февраля, 13:14

Тюменцы назвали скользкие места в городе, а чиновники рассказали о нехватке лекарств

Тюменцы назвали скользкие места в городе, а чиновники рассказали о нехватке лекарств

5 февраля 2025, 13:08
Фото: Изображение Midjourney.
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Тюменцы обратили внимание на образовавшийся в городе гололед и решили поделиться своим недовольством в социальных сетях. Большинство проблемных участков — во дворах и у школ. Также чиновники объяснили, почему в регионе проблема с необходимыми лекарствами.

Скользкие пути

Тюменцы назвали самые гололедные места в Тюмени. В редакцию «Нашего Города» пришло несколько жалоб и обращении, а также акцентировании внимания на том, что ни УК, ни администрация мер не предпринимает. Лед обычно сковывает дороги до остановок, больниц и школ.

При этом меры по обработке дорог реагентами помогают не особо эффективно, поэтому на некоторых местах местные жители или могут поскользнуться по несколько раз подряд, либо задумываться о том, чтобы брать с собой коньки.

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Где лекарства, администрация?

В социальных сетях один из тюменцев написал о том, что не может получить необходимые для себя лекарства. У местного жителя — неспецифический язвенный колит.

«Я являюсь постоянным пациентом гастроэнтерологии с серьезным заболеванием НЯК, получаю генно-инженерную биологическую терапию. Признаться, добиться её назначения было очень трудно. И вот одна цель достигнута, но препарата просто нет. Из-за этого течение заболевания уходит в сильнейший по активности рецидив», — написал тюменец.

Как рассказали в городском Депздраве, нехватка препаратов, как конкретно этого, так и других, зависит от подвижности рынка фармакологии в регионе. Некоторые препараты пропадают, их заменяют на аналоги, другие просто снимают с производства. Если нужного препарата нет — тюменцам должны предоставлять аналог и менять курс лечения.

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Деревьям — сруб!

В Тюмени на Московском тракте срубят более 3 тысяч деревьев, это сделают ради строительства дорожной развязки в районе улицы Сергея Джанбровского.

При этом в городской администрации отметили, что предусмотрена посадка новых деревьев — берез, они появятся во внутрисъездовом пространстве под номером 3.

Напомним, что новый проезд на участке должны возвести уже к 2026 году.

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Мэра под суд?

Прокуратура Тюмени проверит мэра Максима Афанасьева на предмет халатности. Повод — обрушение потолка в школе №15. Коснется это в том числе мэра Тобольска Петра Вагина. Инцидент произошел до начала учебного года — в августе 2024 года. Так как повреждения были слишком серьезные, всех учащихся перевели в школу №1 Тобольска.

Проверить глав города попросил прокуратуру активист Александр Киреев.

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Продление магистралей

В Тюмени планируют продлить несколько улиц. Речь идет об улице Мельникайте, она станет шире и будет соединяться с улицей Щербакова. При достаточном финансировании также построят участок между улицами Дружбы и Щербакова. Строительство разбили на четыре этапа, работы должны будут завершить к 2027 году. Мельникайте после всех работ станет одной из главных магистральных улиц.

На работы требуется более трех миллиардов рублей.

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