Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

Согласно проекту, работы должны быть завершены до конца 2027 года. строительство разбито на четыре этапа, и по трем из них документы уж утвердили. Осталось получить одобрение переустройства инженерных сетей, ожидается, что это случится в первой половине 2025 года. Только тогда отправят заявку на выделение денег из бюджета.