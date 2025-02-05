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Posted 5 февраля, 04:12

Published 5 февраля, 04:12

Modified 5 февраля, 04:14

Updated 5 февраля, 04:14

Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

5 февраля 2025, 04:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Мэрия Тюмени назвала сроки работ на улице Мельникайте. При достаточном финансировании построят участок между улицами Дружбы и Щербакова.

Согласно проекту, работы должны быть завершены до конца 2027 года. строительство разбито на четыре этапа, и по трем из них документы уж утвердили. Осталось получить одобрение переустройства инженерных сетей, ожидается, что это случится в первой половине 2025 года. Только тогда отправят заявку на выделение денег из бюджета.

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«Создание из улицы Мельникайте магистральной улицы общегородского значения позволит эффективно распределить транспортный поток и завершить создание транспортного коридора высокой пропускной способности от автомобильной дороги „Обход города Тюмени“ до улице Щербакова», — рассказали в мэрии РБК Тюмень.

На работы требуется более трех миллиардов рублей. В такую сумму оценили строительство 2,3 км дороги шириной в шесть полос. 35,8 млн рублей потрачены еще до начала стройки — на проектную документацию, которую подготовило АО «Проектно-изыскательский институт „Тюменьдорпроект“.

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Этот проект может быть не последним в отношении улицы Мельникайте. Существует инициатива продлить эту улицу в районе объездной, чтобы связать существующий участок Мельникайте и Червишевский тракт.

Как писал «Наш Город», новые четырехполосные дороги планируют построить в Тюмени в районе Гилевской рощи. Будет расширена улица Чекистов и ее дублер.

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#Марина Коржина#Тюмень#Строительство#Дороги#Ул Мельникайте
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