Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

Posted 5 февраля, 04:12
Published 5 февраля, 04:12
Modified 5 февраля, 04:14
Updated 5 февраля, 04:14
Согласно проекту, работы должны быть завершены до конца 2027 года. строительство разбито на четыре этапа, и по трем из них документы уж утвердили. Осталось получить одобрение переустройства инженерных сетей, ожидается, что это случится в первой половине 2025 года. Только тогда отправят заявку на выделение денег из бюджета.
«Создание из улицы Мельникайте магистральной улицы общегородского значения позволит эффективно распределить транспортный поток и завершить создание транспортного коридора высокой пропускной способности от автомобильной дороги „Обход города Тюмени“ до улице Щербакова», — рассказали в мэрии РБК Тюмень.
На работы требуется более трех миллиардов рублей. В такую сумму оценили строительство 2,3 км дороги шириной в шесть полос. 35,8 млн рублей потрачены еще до начала стройки — на проектную документацию, которую подготовило АО «Проектно-изыскательский институт „Тюменьдорпроект“.
Этот проект может быть не последним в отношении улицы Мельникайте. Существует инициатива продлить эту улицу в районе объездной, чтобы связать существующий участок Мельникайте и Червишевский тракт.
Как писал «Наш Город», новые четырехполосные дороги планируют построить в Тюмени в районе Гилевской рощи. Будет расширена улица Чекистов и ее дублер.