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Posted 31 января, 12:58

Published 31 января, 12:58

Modified 31 января, 13:00

Updated 31 января, 13:00

Цыгане похитили девочку, а тюменские чиновники не видят очередей в больницах

Цыгане похитили девочку, а тюменские чиновники не видят очередей в больницах

31 января 2025, 12:58
Фото: Изображение Midjourney.
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Сегодня Тюмень была встревожена «похищением» 13-летней девочки. Утверждается, что ее похитили цыгане, однако пока показания рознятся. А тем временем чиновники города просто не верят, что в больницах могут быть очереди.

Похитили или сбежала

Тюмень поразила новость о похищении 13-летней школьницы Александры из села Княжево. Согласно сообщениям СМИ, ребенок познакомился с неизвестным мужчиной в интернете, переписывался с ним, а после — был похищен. Утверждается, что это сделали цыгане, которые хотят выдать девочку замуж насильно. Однако, пока что в деле слишком много темных пятен.

Во-первых, как рассказала мать ребенка, об общении с неизвестным, тем более другой национальности, она знала и не была против. Во-вторых, на кадрах с камер наблюдения у школы видно, что девочка садится в машину «похитителей» сама, ее никто не хватает и не заставляет. В-третьих, по сообщениям одноклассниц, Александра и сама была не против и даже ждала, что ее заберут.

При этом диаспоры свою причастность к делу отрицают, наоборот, заявили, что готовы помочь.

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Очереди исключены!

Тюменские чиновники не верят в то, что в региональных поликлиниках могут быть очереди. Врачей в Тюменской области стало больше на 3,5%, а число жалоб на долгое ожидание — меньше, заявили в департаменте здравоохранения региона. Однако с этим спорят жители Тюмени. Из-за очередей некоторые просто перестали ходить в больницы.

Департамент здравоохранения при этом пояснил, что движение кадров, как это назвали в департаменте здравоохранения, сохраняется в пределах рекомендованных 10%. Поэтому очереди и нехватка медиков исключена.

Однако люди продолжают жаловаться на то, что врачей в регионе не хватает. Сидеть с талоном и без приходится часами. Врачи успевают только заполнить медицинскую карту больного, хотя почти ничего из написанного, не делают — не дотрагиваются до больного. Проверяют только давление. Департамент и тут стоит против людей, сообщает, что жалоб стало меньше.

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Река все умирает

Тюменская Тура опять на грани катастрофы. Эта зима, по сообщениям экспертов, может ударить по ней очень серьезно. Из-за обмеления лед на реке образовался неравномерно: в некоторых местах он слишком тонкий, в других — покрыт трещинами. Под таким льдом начался процесс замора — вода теряет кислород, и рыба задыхается. Уже сейчас в водоеме превышены концентрации вредных веществ, а экосистема деградирует очень быстро. Весной все и должно решиться, экологи ставят на страшную катастрофу. Возможно, самую страшную в истории Тюмени.

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«Светофор» гаснет

В Тюменской области закрыли первый магазин из сети «Светофор». Причина — нарушение санитарных норм. Решение приняли на суде, после изучения результатов проверок Роспотребнадзора. В селе Абатское магазин закрыт на неопределенный срок.

Причем, он может стать не единственным. Сейчас проверяются еще пять маркетов в регионе. Их по итогам проверок тоже могут закрыть.

Первый пошел. Под Тюменью из-за нарушений закрыли один из популярных супермаркетов
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Улов в сто голов

Под Тюменью, в озере Темное, рыбак выловил сразу сто карасей массой в почти 20 килограмм. Похваставшись в соцсетях, любитель промысла ответил и всем сомневающимся. Улов — реальный и хороший, на много рыбы мужчина и рассчитывал, а значит, претензии и сомнения он не принимает.

Тюменец поймал сто карасей за один раз на одном из озер
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