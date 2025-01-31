Цыгане похитили девочку, а тюменские чиновники не видят очередей в больницах

Во-первых, как рассказала мать ребенка, об общении с неизвестным, тем более другой национальности, она знала и не была против. Во-вторых, на кадрах с камер наблюдения у школы видно, что девочка садится в машину «похитителей» сама, ее никто не хватает и не заставляет. В-третьих, по сообщениям одноклассниц, Александра и сама была не против и даже ждала, что ее заберут.