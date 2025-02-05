Почему в Тюмени нет жизненно важных лекарств? Чиновники дали ответ

Posted 5 февраля, 10:08
Published 5 февраля, 10:08
Modified 5 февраля, 10:55
Updated 5 февраля, 10:55
Напомним, житель Тюмени с редким аутоиммунным заболеванием неспецифический язвенный колит пожаловался на отсутствие в ОКБ №1 препарата для проведения генно-инженерной биологической терапии. Тюменец отметил, что из-за невозможности лечения болезнь начинает прогрессировать.
Департамент здравоохранения Тюменской области уже взял на контроль данный вопрос.
«Департаментом здравоохранения Тюменской области вопрос взят на контроль. При отсутствии каких либо лекарственных средств на рынке врачебными комиссиями медицинских организаций рассматривается вопрос о замене таких препаратов и корректировке схемы лечения. Такие ситуации берутся учреждениями на контроль, а пациент под наблюдение — иногда и в условиях стационара», — пояснили в ответе на запрос «Нашего Города» в депздраве.
И добавили, что пациентам, столкнувшимся с отсутствием каких либо медикаментов из списка ЖНВЛП, следует обращаться в ведомство.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые распространенные виды рака в регионе. В перечень вошли новообразования кожи, рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин.