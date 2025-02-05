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Posted 5 февраля, 07:29

Published 5 февраля, 07:29

Modified 5 февраля, 11:21

Updated 5 февраля, 11:21

Закончились жизненно-важные препараты: тюменец с НЯК не может добиться лечения

Закончились жизненно-важные препараты: тюменец с НЯК не может добиться лечения

5 февраля 2025, 07:29
Фото: 1MI.
Тюменец с редким аутоиммунным заболеванием не может добиться лечение. Причина — отсутствие в регионе жизненно-важных препаратов для терапии неспецифического язвенного колита.
«Я являюсь постоянным пациентом гастроэнтерологии с серьезным заболеванием НЯК, получаю генно-инженерную биологическую терапию. Признаться, добиться её назначения было очень трудно. И вот одна цель достигнута, но препарата просто нет. Из-за этого течение заболевания уходит в сильнейший по активности рецидив», — пожаловался горожанин в сообществе ЧС Тюмень.

Отметим, неспецифический язвенный колит — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, которое возникает вследствие взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды и характеризуется обострениями. По статистике, НЯК болеют 35-100 человек на каждые 100 тысяч жителей.

По словам мужчины, приобрести самостоятельно препараты для проведения терапии практически невозможно, так как их стоимость слишком высока.

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«Хочется попросить внимания и решения наболевшего вопроса у главы города Максима Афанасьева, а так же департамента здравоохранения», — обратился к властям тюменец.

В комментариях под постом горожане посетовали, что тоже неоднократно сталкивались с отсутствием в больницах жизненно-важных препаратов.

«Мои знакомые с диабетом почти каждый месяц „выбивают“ лекарства. Звонки, жалобы, просьбы и мольбы. Хотя это не подачка, а законное право», — отметил Артур С.
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«Только по новостям все хорошо в сфере здравоохранения — и лекарство есть, и передовые технологии применяют. Только от этого больному не лучше. Или, если денег нет тебя лечить не будут?» — подчеркнула Олеся Г.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской Областной клинической больнице №2 пациентку после операции положили в коридоре медучреждения. В палату ее перевели спустя практически сутки.

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