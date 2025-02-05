Закончились жизненно-важные препараты: тюменец с НЯК не может добиться лечения

Отметим, неспецифический язвенный колит — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, которое возникает вследствие взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды и характеризуется обострениями. По статистике, НЯК болеют 35-100 человек на каждые 100 тысяч жителей.