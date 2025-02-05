Закончились жизненно-важные препараты: тюменец с НЯК не может добиться лечения

Posted 5 февраля, 07:29
Published 5 февраля, 07:29
Modified 5 февраля, 11:21
Updated 5 февраля, 11:21
«Я являюсь постоянным пациентом гастроэнтерологии с серьезным заболеванием НЯК, получаю генно-инженерную биологическую терапию. Признаться, добиться её назначения было очень трудно. И вот одна цель достигнута, но препарата просто нет. Из-за этого течение заболевания уходит в сильнейший по активности рецидив», — пожаловался горожанин в сообществе ЧС Тюмень.
Отметим, неспецифический язвенный колит — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, которое возникает вследствие взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды и характеризуется обострениями. По статистике, НЯК болеют 35-100 человек на каждые 100 тысяч жителей.
По словам мужчины, приобрести самостоятельно препараты для проведения терапии практически невозможно, так как их стоимость слишком высока.
«Хочется попросить внимания и решения наболевшего вопроса у главы города Максима Афанасьева, а так же департамента здравоохранения», — обратился к властям тюменец.
В комментариях под постом горожане посетовали, что тоже неоднократно сталкивались с отсутствием в больницах жизненно-важных препаратов.
«Мои знакомые с диабетом почти каждый месяц „выбивают“ лекарства. Звонки, жалобы, просьбы и мольбы. Хотя это не подачка, а законное право», — отметил Артур С.
«Только по новостям все хорошо в сфере здравоохранения — и лекарство есть, и передовые технологии применяют. Только от этого больному не лучше. Или, если денег нет тебя лечить не будут?» — подчеркнула Олеся Г.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской Областной клинической больнице №2 пациентку после операции положили в коридоре медучреждения. В палату ее перевели спустя практически сутки.