На Московском тракте в Тюмени вырубят тысячи деревьев

К ноябрю 2026 года здесь возведут новый путепровод и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Новая дорожная развязка, по мнению властей, существенно разгрузит движение на Московском тракте и улучшит транспортное сообщение между деревней Дударева, ЖК Преображенский на Московском и микрорайоном Тюменская слобода.