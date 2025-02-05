На Московском тракте в Тюмени вырубят тысячи деревьев

Posted 5 февраля, 06:03
Published 5 февраля, 06:03
Modified 5 февраля, 06:05
Updated 5 февраля, 06:05
«Вырубка деревьев необходима для строительства съездов и путепровода», — сообщили в пресс-службе ГУС.
В ведомстве отметили, что предусмотрена посадка новых деревьев (берез) во внутрисъездовом пространстве съезда № 3, пишет 72.RU.
Напомним, работы по строительству новой дорожной развязки по улице Джанбровского стартовали в Тюмени в январе этого года. Контракт по строительству новой дорожной развязки стоимостью 5,7 миллиарда рублей заключен с компанией «Мостострой-11».
К ноябрю 2026 года здесь возведут новый путепровод и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Новая дорожная развязка, по мнению властей, существенно разгрузит движение на Московском тракте и улучшит транспортное сообщение между деревней Дударева, ЖК Преображенский на Московском и микрорайоном Тюменская слобода.