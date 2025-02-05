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Posted 5 февраля, 06:03

Published 5 февраля, 06:03

Modified 5 февраля, 06:05

Updated 5 февраля, 06:05

Тысячи деревьев вырубят в Тюмени из-за строительства новой дорожной развязки

На Московском тракте в Тюмени вырубят тысячи деревьев

5 февраля 2025, 06:03
Фото: 1MI.

Тысячи деревьев вырубят в Тюмени из-за строительства новой дорожной развязки

Сюжет
Строительство
Более 3 тысяч деревьев и кустарников вырубят в Тюмени на Московском тракте ради строительства дорожной развязки в районе улицы Сергея Джанбровского. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
«Вырубка деревьев необходима для строительства съездов и путепровода», — сообщили в пресс-службе ГУС.

В ведомстве отметили, что предусмотрена посадка новых деревьев (берез) во внутрисъездовом пространстве съезда № 3, пишет 72.RU.

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Напомним, работы по строительству новой дорожной развязки по улице Джанбровского стартовали в Тюмени в январе этого года. Контракт по строительству новой дорожной развязки стоимостью 5,7 миллиарда рублей заключен с компанией «Мостострой-11».

К ноябрю 2026 года здесь возведут новый путепровод и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Новая дорожная развязка, по мнению властей, существенно разгрузит движение на Московском тракте и улучшит транспортное сообщение между деревней Дударева, ЖК Преображенский на Московском и микрорайоном Тюменская слобода.

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