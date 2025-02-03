В ДТП под Тюменью погибла целая семья, а в городе зафиксирован температурный рекорд

Стало известно о еще одной погибшей в страшном ДТП на трассе Тюмень-Каменка, в больнице умерла маленькая девочка 2.5 лет. Ранее в жуткой аварии с тремя авто погибли еще четыре человека, водитель одной из машин, его жена, двое детей 11 и 13 лет, пострадало еще пять человек на других авто, двое сейчас в тяжелом состоянии.