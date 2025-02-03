В ДТП под Тюменью погибла целая семья, а в городе зафиксирован температурный рекорд

Posted 3 февраля, 12:47
Published 3 февраля, 12:47
Modified 3 февраля, 12:49
Updated 3 февраля, 12:49
Стало известно о еще одной погибшей в страшном ДТП на трассе Тюмень-Каменка, в больнице умерла маленькая девочка 2.5 лет. Ранее в жуткой аварии с тремя авто погибли еще четыре человека, водитель одной из машин, его жена, двое детей 11 и 13 лет, пострадало еще пять человек на других авто, двое сейчас в тяжелом состоянии.
Напомним, об аварии стало известно ночью со 2 на 3 февраля, столкнулись три машины, после этого на место выехали несколько бригад скорой помощи, а на участке ДТП была ограничена скорость движения до 70 километров в час.
Проверку по факту случившегося организовали в прокуратуре.
Из-за пришедшего в Тюмень потепления в городе вновь начали закрывать катки. Ранее эту инициативу реализовывали две недели назад. Временно прекратили работу в областной столице «Улетный каток» на Цветном бульваре и каток, расположенный у «Конторы пароходства».
Официальная причина при этом — проведение технических работ, каких именно — не уточняется.
В Тюмени появится новый автобусный маршрут. Он будет ходить до Кургана, перевозка будет осуществляться ежедневно от автовокзала Тюмени. Автобус будет отправляться ежедневно в 14:05 по местному времени. Также из Тюмени будет реализована постоянная перевозка пассажиров — 16 рейсов в будни и 17 в выходные. Отправление в пол пятого утра, прибытие в — 17-25.
Стали известны самые заманчивые зарплатные предложения в городе. Статистику подготовили аналитики одного из кадровых сервисов. самой доходной стала вакансия организаторов выставок-продаж верхней одежды в Тюмени и по России — сотруднику обещают зарплату от 130 до 150 тысяч рублей. Нужно будет заниматься подготовкой помещений, консультацией и продажей. Предусмотрены еженедельные выплаты в размере оклада, а также процент от продаж.
Управляющий мотосалона может получать 130 тысяч. требуется знание мототематики: техники и комплектующих, опыт в прямых продажах, опыт работы на руководящей должности в розничной торговле.
Автослесарь и администратор в салоне красоты может получать 95 и 80 тысяч соответственно. Замыкает рейтинг врач-онколог с доходом в 100 тысяч рублей ежемесячно.
В Тюмени был установлен новый климатический рекорд — метеостанция региона зафиксировала температуру воздуха в +1,4 градуса. Предыдущий был установлен более 20 лет назад — в 2004 году. Тогда термометры показали -0,5. Температурный рекорд 2 февраля стал четвертым по счету в Тюмени с начала этого года — предыдущие три были установлены в первых числах января и 1 февраля.