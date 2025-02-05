Силовики проверят мэра Афанасьева по статье о халатности

Posted 5 февраля, 03:51
Published 5 февраля, 03:51
Modified 5 февраля, 04:07
Updated 5 февраля, 04:07
Инцидент произошел до начала учебного года — в августе 2024 года. Так как повреждения были слишком серьезные, всех учащихся перевели в школу №1 Тобольска.
Заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении бывшего и действующего мэров Тобольска, а также заместителей главы администрации города подал тобольский активист Александр Киреев, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области внесла представления в адрес главы администрации Ялуторовска Вячеслава Смелика из-за некачественного питания детей в городских школах.