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Posted 5 февраля, 03:51

Published 5 февраля, 03:51

Modified 5 февраля, 04:07

Updated 5 февраля, 04:07

Силовики проверят мэра Афанасьева после обрушения потолка в школе

Силовики проверят мэра Афанасьева по статье о халатности

5 февраля 2025, 03:51
Фото: 1MI.

Силовики проверят мэра Афанасьева после обрушения потолка в школе

Проверки в отношении бывшего главы администрации Тобольска Максима Афанасьева и действующего мэра Петра Вагина проведет прокуратура Тюменской области из-за обрушения потолка в школе №15 Тобольска.

Инцидент произошел до начала учебного года — в августе 2024 года. Так как повреждения были слишком серьезные, всех учащихся перевели в школу №1 Тобольска.

Заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении бывшего и действующего мэров Тобольска, а также заместителей главы администрации города подал тобольский активист Александр Киреев, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области внесла представления в адрес главы администрации Ялуторовска Вячеслава Смелика из-за некачественного питания детей в городских школах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Школы#Новости тюмени#Тобольск#Обрушение#Максим Афанасьев
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