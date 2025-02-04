В Тюмени новый погодный рекорд, а сбежавшая из Княжево девочка соврала про возраст

Posted 4 февраля, 13:09
Published 4 февраля, 13:09
Modified 4 февраля, 13:11
Updated 4 февраля, 13:11
Следственный Комитет раскрыл подробности о 13-летней Александре, которая якобы была похищена цыганами. Как выяснилось, все оказалось совсем не так. Девочка познакомилась с парнем в интернете, в ходе общения соврала, что ей 16 лет. Парень же решил взять ее в жены, украл у родителей 40 тысяч, сел на такси и уехал за девочкой из Волгоградской области, чтобы ее забрать и пожениться.
Девочка его ждала, не сопротивлялась и была рада видеть возлюбленного. Но их перехватили родители мальчика, в Саратовской области. Узнав, что девочке — 13, они попытались вернуть ребенка домой, но их успели вычислить сотрудники ГАИ. Александра была доставлена домой к родителям, расследование продолжается.
В Тюмени зафиксировали еще один температурный рекорд. Теперь уже за 45 лет. столбики термометров в областной столице поднялись до +2,4 градусов. Вчера же тоже был установлен рекорд, но за 20 лет. Сегодня же зафиксировали новый максимум на 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1961 году. Тогда температура воздуха составил -0,5.
На местах закрывшихся супермаркетов «Светофор» в Тюмени появятся другие магазины, в частности — «Чижик» и Пятерочки. Их реализацией займется группа компаний Х5. Планируется открыть до 30 «Пятерочек», около 20 «Чижиков» и один «Перекресток». В компании объяснили, что людей в области становится все больше, потребность в магазинах в разных районах Тюмени и других городах растет.
Участникам СВО из Тюменской области списали долги на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в службе судебных приставов. При этом долги продолжат списывать участникам СВО, при нескольких условиях. Это заключенный контракт не позднее 1 декабря прошлого года, судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года, а сумма долга не превышает 10 миллионов рублей со дня подписания контракта на службу.
Из-за резкого потепления магазины теплой одежды в Тюмени решили попытаться подзаработать. Соответствующую одежду продают со скидкой в 50%. Распродажи зимних вещей также проходят в ТРЦ «Сити Молл» и «Кристалл», первое же объявление появилось в торговом центре «Солнечный».
При этом продажа теплой одежды с потеплением по скидке — явление обычное, но в этом году оно началось слишком рано, о чем уже успели сообщить некоторые ритейлеры.