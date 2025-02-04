В Тюмени новый погодный рекорд, а сбежавшая из Княжево девочка соврала про возраст

Следственный Комитет раскрыл подробности о 13-летней Александре, которая якобы была похищена цыганами. Как выяснилось, все оказалось совсем не так. Девочка познакомилась с парнем в интернете, в ходе общения соврала, что ей 16 лет. Парень же решил взять ее в жены, украл у родителей 40 тысяч, сел на такси и уехал за девочкой из Волгоградской области, чтобы ее забрать и пожениться.