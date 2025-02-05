Не город, а каток. Самые скользкие и непроходимые места в Тюмени

При этом, как рассказал «Нашему Городу» эксперт Антон Шишкин, даже эти реагенты, если они и применяются, то они малоэффективны. Спасать Тюмень от гололеда нужно другими способами, он назвал несколько из них, это специальный асфальт, особые мембраны против гололеда, а также банальная физическая чистка. Именно она — самый нужный и эффективный способ борьбы с обледенениями.