Не город, а каток. Самые скользкие и непроходимые места в Тюмени

Posted 5 февраля, 11:17
Published 5 февраля, 11:17
Modified 5 февраля, 12:08
Updated 5 февраля, 12:08
Жители Тюмени давно жаловались на то, что в городе плохо убирается снег и счищается наледь. Преследует эта проблема город буквально из года в год, а лёд образовывается на самых разных участках.
Подписчики «Нашего Города» прислали нам самые проблемные места в городе, с которыми они сталкиваются ежедневно. Практически всегда — это типичные для халатной уборки места. Тротуары, дороги во дворах, придомовые территории.
С такой, например, небезопасной картиной столкнулись жители улицы Малышева в Тюмени. По словам жильцов, подойти к остановке и попасть в автобус — настоящее испытание, особенно для людей маломобильных или пожилых. Да и устоять на глыбе льда вместо асфальта — практически невозможно.
«Уже дважды отправляла в группу Управы Ленинского адм. округа фотографии, а снег и лед так и лежит», — жалуется читательница.
Похожая ситуация на улице Газовиков. Однако здесь снег все же убран, вернее, свален в кучу. В итоге, с перепадами температур эта куча превратилась в ледяную глыбу, которая замерзла сама, а своими «остатками» заморозила часть тротуара.
«Гора снега не убрана с 31 января, по тротуарам не пройти, так как они просто завалены снегом, по другую сторону проезжей части вообще не чистился тротуар за всю зиму не разу, УК „ТДС“ дела нет, у нее другие заботы», — пишет читательница.
А вот например, подход к образовательному учреждению, школе №82, который тоже ни разу не чистился. Как пишет тюменка, добраться до школы от подъезда — задача практически непосильная.
«Вход в детскую поликлинику № 6. У хирурга, видимо, план по пациентам не выполнен, раз лед не убирает руководство поликлиники», — пишет тюменец в соцсетях.
А например, на этом участке, почти в самом центре Тюмени, местный житель действительно готов брать с собой коньки, иначе пройти не получится.
«Я живу в Тюмени второй год, переехал из небольшого северного города. В том городе, откуда я переехал, дорожки посыпали песком, дабы не счищать снег/лед до асфальта и чтобы не скользить. В Тюмени я не видел, чтоб посыпали хоть чем-то. Зимой счищают до асфальта, что немного портит зимнее настроение, либо же ничего не делают с гололедом на тротуарах. Я сейчас шел в магазин (±200м в одну сторону), упал два раза, а поскользнулся раз 15-20», — пишет местный житель.
Кстати, об обработке. Да, в городе, вроде бы обрабатывают тротуары реагентами, которые должны сделать их менее скользкими, а дороги — менее опасными. Причем используют максимально рентабельный и подходящий реагент.
«Для борьбы с гололедными явлениями применяется противогололедный материал „Галит“, который входит в перечень противогололедных материалов. На территории города Тюмени противогололедные реагенты, содержащие в своем составе песок не применяются. Песок, скапливаясь в прибордюрной зоне, в дальнейшем попадает в дождеприемные колодцы, что отрицательно сказывается на работе ливневой канализации в весенне-летний период», — рассказали в администрации.
При этом, как рассказал «Нашему Городу» эксперт Антон Шишкин, даже эти реагенты, если они и применяются, то они малоэффективны. Спасать Тюмень от гололеда нужно другими способами, он назвал несколько из них, это специальный асфальт, особые мембраны против гололеда, а также банальная физическая чистка. Именно она — самый нужный и эффективный способ борьбы с обледенениями.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области на переправе утонул автомобиль.