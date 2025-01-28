«Закончились продукты и топливо»: жители Заболотья остались без зимников

Posted 28 января, 09:37
Published 28 января, 09:37
Modified 28 января, 09:39
Updated 28 января, 09:39
Ачирцы записали видеообращение к главе региона, в котором попросили губернатора Моора приехать в Ачиры и лично заняться ускорением процесса строительства зимников.
«Вот и прошли те пять дней, которые вы дали Тобольской Администрации на обустройство зимника. У нас, в Ачирском сельском поселении, его так до сих пор не наблюдается. Уж не знаем, чем мы так провинились перед правительством Тюменской области, что руководство региона не в состоянии наладить нам, жителям труднодоступной местности, дорогу. Обращаемся к вам: найдите время, приезжайте к нам в гости, придайте ускорение местным чиновникам», — заявили в обращении ачирцы.
Селяне отметили, что у них уже закончились товары первой необходимости — мука, сахар, горюче-смазочные материалы для снегоходов. В связи с чем жители деревень Иземеть и Ишменева не смогли привезти своих детей на учебу.
«Может быть, пора уже дать работу, а не строить препятствия тем профессионалам, кто много лет занимался обустройством и содержанием зимников — у них есть необходимый опыт, спецтехника, они знают, как это делается. И не требовать местным князькам с них откатов», — обратились к губернатору жители Ачир.
Данное обращение селяне направили также председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
В администрации Тобольского района заверяют, что работа по обустройству зимников в труднодоступных населенных пунктах муниципалитета в настоящее время ведется, подрядчики работают, а жители сел и деревень обеспечены продуктами и топливом.
«В этом году осложняет ситуацию по строительству зимников несвойственно теплая для Сибири зима. Вследствие чего очень плохо промерзают болота — там стоит плюсовая температура. Именно поэтому процесс обустройства зимников в этом году несколько затянулся», — пояснила «Нашему Городу» пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких.
По ее словам, в настоящее время в муниципалитете ведется поэтапное введение в эксплуатацию временных зимних автотрасс — уже открыты 4 зимних дороги. Продолжаются работы на направлениях Лайтамак и Ачиры — подрядные организации работают беспрерывно.
«Зимники будут введены в эксплуатацию в любом случае», — подчеркнула Ольга Коротких.
Правда, точные и даже предварительные даты ввода в эксплуатацию зимников, а Ачирах и Лайтамаке, в администрации Тобольского района называть отказались, сославшись на прямую зависимость от погодных условий.
«Сроки нам ставит погода. Техника ходит, как говорят жители, „топчет“ зимник. Но из-за теплой зимы требуется больше времени для обустройства зимников», — пояснила Ольга Коротких.
По данным администрации Тобольского района, труднодоступные населенные пункты муниципалитета обеспечены необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами. Они были завезены в Заболотье еще до наступления распутицы. Кроме того, организована поставка необходимых товаров местным предпринимателем — их доставляют на буранах.
Также полностью укомплектованы лекарственными средствами и расходными материалами ФАПы, оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе неотложная, местному населению, ведется коммерческая торговля медикаментами (их доставляют в Заболотье по заявке фельдшера).
«Организован учебный процесс в школах. Для детей, которые 20 января не смогли выйти на занятия по тем или причинам, организовано дистанционное обучение», — пояснили в ведомстве.
По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, отсутствует и дефицит топлива — завоз ГСМ в труднодоступные территории Тобольского района не прекращается. В частности, накануне в деревню Янгутум по зимнику было доставлено 30 тонн дизтоплива. Этого количества должно хватить на целый год.
Добавим, ситуация по исполнению контрактных обязательств по обустройству зимней автомобильной дороги в труднодоступных территориях Тобольского муниципального района, по поставке топлива, использующегося для выработки электроэнергии, обеспечения населения товарами первой необходимости, соблюдения прав несовершеннолетних на получение образования, находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура Тюменской области продолжает проведение надзорных мероприятий по соблюдению прав граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах Тобольского муниципального района
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