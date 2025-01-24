Жители села не могут добраться до Тюмени из-за отсутствия автобусов

В 2023 году у организации отсутствовала выручка, однако годом ранее она составила 24 миллиона рублей. Прибыль по итогам 2023 года была нулевой. По состоянию на 31 декабря 2023 года у организации не было активов, годом ранее они составляли 67,8 миллиона рублей.