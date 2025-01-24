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Posted 24 января, 08:32

Published 24 января, 08:32

Modified 24 января, 08:34

Updated 24 января, 08:34

Жители села не могут добраться до Тюмени из-за отсутствия автобусов

Жители села не могут добраться до Тюмени из-за отсутствия автобусов

24 января 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Жители тюменского села Нижнеманай остались без прямого автобусного сообщения с Тюменью. По неизвестной причине перевозчик отменил декабре 2024 года все автобусные рейсы по данному направлению.

По словам селян, ранее автобус Нижнеманай — Тюмень курсировал ежедневно. Осенью прошлого года число рейсов было сокращено до трех в неделю — автобусы ездили только по вторникам, пятницам и субботам. В декабре и вовсе прямой рейс был отменен.

«Сначала нам говорили, что не закуплена зимняя резина. Потом ее якобы приобрели, но автобусы перестали ездить. Теперь добраться до Тюмени можно только с пересадкой в Упорово. Но проблема в том, что последний автобус из Упорово в Тюмень уезжает в 17:05. Когда мы приезжаем из села на своем маршрутном автобусе в Упорово, там зачастую уже нет в продаже билетов на рейс», — рассказали местные жители.

В справочной тюменского Автовокзала данную информацию «Нашему Городу» подтвердили.

«В расписании у нас рейс Тюмени — Нижнеманай стоит. По графику отправление должно быть в пятницу, субботу и воскресенье в 18:05. Но перевозчик рейсы срывает с декабря 2024 года без объяснения причин», — пояснили в справочной службе.
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Известно, что рейс Тюмень — Нижнеманай должно выполнять ООО «РеТИз». Получить оперативный комментарий «Нашему Города» в компании не удалось — в офисе перевозчика никто не отвечает на телефонный звонок.

Согласно данным audit-it, ООО «РеТИз» работает в Тюменской области с 1991 года. Директором предприятия является Дарья Шпак, учредителем Юлия Плесовских. Среднесписочная численность работников 13 человек. Компания специализируется на перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении.

В 2023 году у организации отсутствовала выручка, однако годом ранее она составила 24 миллиона рублей. Прибыль по итогам 2023 года была нулевой. По состоянию на 31 декабря 2023 года у организации не было активов, годом ранее они составляли 67,8 миллиона рублей.

Согласно данным Федерального казначейства, ООО «РеТИз» является участником системы государственных закупок. В частности, в ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» было заключено 8 госконтрактов на сумму 44,6 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени в одностороннем порядке расторгла договор, заключенный с проблемным перевозчиком «Тюменьавтолайн». В 2024 году данная компания сорвала 45% автобусных рейсов по городским маршрутам.

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