Нормальная аномалия. Какой будет погода в феврале в Тюменской области?

Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали, что снег будет порошить чаще всего по четыре дня в неделю. Самой малоснежной ожидается неделя с 17 по 23 февраля, поскольку снегопады пройдут в первые три дня, а позже тучи уже не будут такими плотными. Во все дни с нулевой температурой ожидаются дожди: 6, 10, 11, 22 и 28 февраля. Только 23 февраля, видимо, в честь праздника будет тепло и сухо: около 0 градусов, ясно.