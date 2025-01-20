Нормальная аномалия. Какой будет погода в феврале в Тюменской области?

Posted 20 января, 09:17
Published 20 января, 09:17
Modified 20 января, 09:25
Updated 20 января, 09:25
Февраль будет теплее, чем в последние пять лет. По-настоящему морозных дней и обильных снегопадов будет немного, но и солнце большую часть времени будет скрываться за тучами. Специалисты назвали одной из причин прохождение Ла-Ниньи.
«Причина очень теплой и влажной зимы в Европейской России вызвана проявлениями Ла-Ниньи. Атлантические циклоны смещаются, принося в регион тёплый и влажный атлантический воздух и оставляя арктический холод далеко на севере. В то же время на юге региона наблюдаются более низкие температуры», — отметили в центре «Фобос».
Средняя дневная температура в феврале составит от -3 до -4 градусов. Ожидается, что самым холодным будет 18 февраля, когда столбик термометра опустится до -8. В последнюю неделю месяца выпадет один день с плюсовой температурой: 24 февраля ожидается +1 и ледяной дождь. Этот день станет самым теплым в последний месяц зимы, хотя весь февраль обещает не быть морозным. Тюменцам выпадет семь дней, когда столбик термометра остановится на нулевой отметке. Заметнее всего потепление усилится в третьей декаде февраля.
Сервис «Яндекс.Погода» на основе исторических данных за последние 10 лет предлагает другой прогноз погоды на февраль 2025 года. По статистике, третий месяц зимы в Тюмени можно охарактеризовать как морозный. Средняя температура днём составит -11 градусов, ночью -14 градусов.
Специалисты «Яндекс.Погода» считают, что февраль в 2025 году будет преимущественно пасмурным всего с одним полностью ясным днем — 15 февраля. В течение 24 дней прогнозируется облачность от средней до плотной. Обильных снегопадов не ожидается, Тюмень присыплет снегом только трижды: 8, 10 и 28 февраля. О других видах осадков сервис не предупреждает, а всего за февраль выпадет 5% от годовой нормы или 26 мм осадков.
Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали, что снег будет порошить чаще всего по четыре дня в неделю. Самой малоснежной ожидается неделя с 17 по 23 февраля, поскольку снегопады пройдут в первые три дня, а позже тучи уже не будут такими плотными. Во все дни с нулевой температурой ожидаются дожди: 6, 10, 11, 22 и 28 февраля. Только 23 февраля, видимо, в честь праздника будет тепло и сухо: около 0 градусов, ясно.
Та же неделя в середине месяца с 17 по 23 число станет и самой солнечной: тучи разойдутся дважды, а в предыдущие недели солнце появиться только по разу за семь дней. В целом за месяц тюменцам выпадет девять дней, которые можно назвать солнечными, хотя полностью ясного неба не будет.
Февраль традиционно считается одним из самых ветреных месяцев в году. Согласно прогнозу, совсем безветренных дней не будет, но по большей части обойдется без резких порывов. Самым легким будет ветерок в первый день месяца — до 2 м/с. Сдувать шапки может 7 и 14 февраля: скорость ветра достигнет 8 м/м и 10 м/с соответственно.
Большую часть месяца скорость ветра останется в пределах 4-6 м/с. Средняя за месяц скорость ветра составит 3,7 м/с, и чаще всего он будет юго-западным.
Погода на феврале 2025 года в городе Тюмень и регионе ожидается теплее предыдущего года. На фоне в целом аномально теплой зимы это не станет сюрпризом. За последние пять лет самая высокая дневная температура составила -2 градуса. Холоднее всего было ночью — до -26 градусов. При этом, средние показатели дневной и ночной температур за месяц были одинаковыми: -13 градусов.
Климатологи призвали тюменцев не ждать возвращения погоды к климатической норме. Зима выдалась аномально теплой, что специалисты объяснили сочетанием глобальных изменений, переменных атмосферных процессов и местных факторов. И это отражает тенденцию, заметную во всем мире.