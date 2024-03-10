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Заболотье

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Август 2023
Жители Заболотья встали на защиту депутата Урамаева и грозятся бойкотировать выборы
Жители Заболотья проводят митинги и записывают обращение к президенту России Владимиру Путину в связи с арестом депутата Думы Тобольского района Рината Урамаева.
27 августа 2023, 06:41
Май 2023
Воспитанники интерната в Заболотье несколько часов ждали вертолет на жаре без воды
27 мая 2023, 04:46
Апрель 2023
Прокуратура проведет проверку в школе, затопленной фекалиями
Послу нашей публикации о школе в Заболотье, которая утопает в фекалиях и канализационных нечистотах, прокуратура Тюменской области организовала проверку.
20 апреля 2023, 11:33
Школа и интернат в Заболотье утопают в фекалиях
18 апреля 2023, 11:32
Январь 2023
«Контракт не резиновый»: жителей Заболотья «заперли» заснеженными дорогами
10 января 2023, 10:58
Ноябрь 2022
Власти заплатят за тонны песка для посыпания зимников в Заболотье
15 ноября 2022, 13:33

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