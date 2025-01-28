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Posted 28 января, 07:29

Published 28 января, 07:29

Modified 28 января, 07:31

Updated 28 января, 07:31

Дореволюционные рольставни нашли в «Доме Панкратьева» в Тюмени

Дореволюционные рольставни нашли в «Доме Панкратьева» в Тюмени

28 января 2025, 07:29
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
В Тюмени во время проведения работы по реставрации «Дома Панкратьева» нашли дореволюционные рольставни. 120-летние рольставни, защищающие помещения от взлома, непогоды, пожаров и погромов, были обнаружены на четырех окнах, выходящих на первую линию Республики.

Как сообщили в редевелоперской компании «Колесник», занимающейся реставрацией особняка, специалисты планируют провести работы по их восстановлению.

Заметим, что это уже не первая дореволюционная находка, обнаруженная в ходе реставрационных работ в «Доме Панкратьева» — в конце августа 2024 года там во время работ по демонтажу были обнаружены механизмы для подъёма и опускания оконных маркиз. По словам научного руководителя проекта реставрации и директора «Геофонд +» Якова Пронозина, эти механизмы на сегодняшний день являются единственными во всей Тюменской области. Их также планируют восстановить.

Фото: Отдел маркетинга компании «Колесник»
«Мы приобрели особняк в феврале 2023 года и планируем закончить работы по восстановлению к концу 2025. Хочется, чтобы памятник ожил и стал местом, где горожане не только смогут проводить досуг, но и строить свой бизнес, сохраняя кусочки истории», — подчеркнул основатель компании «Колесник» Сергей Колесник.

По его словам, в отреставрированном особняке планируют открыть ресторан, кофейню или бар, а также расположить офисы, салоны красоты, пространства для проведения мероприятий, арт-музей.

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Напомним, компания редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» выкупила исторический особняк «Дом Н. Л. Панкратьева» в начале 2023 года. Компания отдала за исторический объект 33,3 миллиона рублей при начальной стоимости 22 миллиона рублей.

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