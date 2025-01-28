Дореволюционные рольставни нашли в «Доме Панкратьева» в Тюмени

Posted 28 января, 07:29
Published 28 января, 07:29
Modified 28 января, 07:31
Updated 28 января, 07:31
Как сообщили в редевелоперской компании «Колесник», занимающейся реставрацией особняка, специалисты планируют провести работы по их восстановлению.
Заметим, что это уже не первая дореволюционная находка, обнаруженная в ходе реставрационных работ в «Доме Панкратьева» — в конце августа 2024 года там во время работ по демонтажу были обнаружены механизмы для подъёма и опускания оконных маркиз. По словам научного руководителя проекта реставрации и директора «Геофонд +» Якова Пронозина, эти механизмы на сегодняшний день являются единственными во всей Тюменской области. Их также планируют восстановить.
«Мы приобрели особняк в феврале 2023 года и планируем закончить работы по восстановлению к концу 2025. Хочется, чтобы памятник ожил и стал местом, где горожане не только смогут проводить досуг, но и строить свой бизнес, сохраняя кусочки истории», — подчеркнул основатель компании «Колесник» Сергей Колесник.
По его словам, в отреставрированном особняке планируют открыть ресторан, кофейню или бар, а также расположить офисы, салоны красоты, пространства для проведения мероприятий, арт-музей.
Напомним, компания редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» выкупила исторический особняк «Дом Н. Л. Панкратьева» в начале 2023 года. Компания отдала за исторический объект 33,3 миллиона рублей при начальной стоимости 22 миллиона рублей.