Дореволюционные рольставни нашли в «Доме Панкратьева» в Тюмени

Заметим, что это уже не первая дореволюционная находка, обнаруженная в ходе реставрационных работ в «Доме Панкратьева» — в конце августа 2024 года там во время работ по демонтажу были обнаружены механизмы для подъёма и опускания оконных маркиз. По словам научного руководителя проекта реставрации и директора «Геофонд +» Якова Пронозина, эти механизмы на сегодняшний день являются единственными во всей Тюменской области. Их также планируют восстановить.