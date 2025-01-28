Кто будет снабжать Тюменскую область водой? Власти нашли перспективные источники

Posted 28 января, 07:01
Published 28 января, 07:01
Modified 28 января, 07:03
Updated 28 января, 07:03
«С целью повышения надежности водоснабжения, выполнены работы по разведке новых перспективных подземных источников водоснабжения в Нижнетавдинском районе, которые, в перспективе, возможно использовать для организации водоснабжения Тюменской агломерации, в случае дальнейшего увеличения водопотребления», — пояснили URA.RU в правительстве Тюменской области.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Тюменской области возобновили работу над замороженным в 2018 году проектом по модернизации системы водоснабжения и водоотведения и переходу на снабжение города водой из подземных источников. Решение о повторном запуске проекта было принято в связи с плачевным состоянием реки Тура, являющейся основным источником водоснабжения города.
Следует заметить, что о перспективных подземных источниках в Нижнетавдинском районе власти Тюменской области заявляли еще в 2016 году (до заморозки проекта). Тогда в областном департаменте недропользования и экологии заверяли, что ресурсов месторождений подземных вод в Нижнетавдинском районе хватит, минимум, на полвека.
«Переход на использование подземных источников будет означать решение раз и навсегда вопроса качества питьевой воды для тюменцев, а надёжность и качество водоснабжения города — это принципиальные вещи», — заявляли в 2016 году в департаменте.источ
Правда, данная инициатива властей вызывает ряд опасений у экологов. Специалисты отмечают, что добыча грунтовых вод должна быть строго регламентирована — на восстановление данных источников зачастую уходят десятилетия, а чрезмерная их эксплуатация может нарушить естественный баланс в экосистеме региона.
Кроме того, экологи опасаются того, что в случае перехода на подземные источники водоснабжения оздоровлением Туры никто заниматься не будет.
К слову, в 2018 году экологи из организации «Зеленый хоровод» высказывали аналогичные опасения. Несогласные с утвержденной схемой реконструкции водохозяйственного комплекса категорически настаивали на продолжении речного забора и отмечали, что Тура, после того как ее вычеркнут из списка объектов питьевого водоснабжения, может превратиться в промышленную клоаку.
С ними был солидарен и директор НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды Юрий Рахманин, который сетовал, что вследствие перехода на подземные источники водоснабжения состояние Туры будет еще более угрожающим как для нынешнего поколения, так и для потомков.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году уровень воды в Туре, по прогнозам тюменских гидрографов, может существенно снизиться при условии малоснежной зимы. Особенно это будет заметно в весенне-летний период, когда обычно наблюдается подъём уровня воды.