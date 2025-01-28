Кто будет снабжать Тюменскую область водой? Власти нашли перспективные источники

С ними был солидарен и директор НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды Юрий Рахманин, который сетовал, что вследствие перехода на подземные источники водоснабжения состояние Туры будет еще более угрожающим как для нынешнего поколения, так и для потомков.