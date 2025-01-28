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Posted 28 января, 04:53

Published 28 января, 04:53

Modified 28 января, 04:55

Updated 28 января, 04:55

У заграничных компаний на 40% вырос спрос на тюменских работников

Тюменцев стали чаще звать на работу за границей

28 января 2025, 04:53
Фото: 1MI.

У заграничных компаний на 40% вырос спрос на тюменских работников

Сюжет
Зарплата
За последний год число предложений от зарубежных компаний увеличилось на 42% — до 7,8 тысячи вакансий. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, большую часть предложений о работе разместили компании из Казахстана — 32% от общего числа или 2,5 тысячи вакансий и Белоруссии (19% от общего числа или 1,4 тысячи вакансий).

Также в топ-10 стран, предлагающих работу тюменцам, вошли Турция (9%, 710 приглашений), Узбекистан (7%, 515), Грузия (6%, 467), ОАЭ (6%, 456), Китай (5%, 356), США (3%, 244 приглашений), Кыргызстан (3%, 229) и Сербия (2%, 183).

Кроме того, существенно увеличился интерес к тюменским специалистам у работодателей из Китая (в 8 раз), Сербии (в 5 раз). А вот у грузинских компаний спрос на сотрудников из Тюменской области сократился с 682 до 467.

Тюменцев зовут на работу в Китай за 170 тысяч рублей
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В число самых востребованных специалистов вошли:

  • менеджеры по продажам и по работе с клиентами,
  • программисты и разработчики,
  • операторы call-центра,
  • специалисты контактного центра,
  • дизайнеры, художники,
  • менеджеры по маркетингу,
  • учителя, преподаватели.

Размер среднего заработка составит 51,7 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты предлагали DevOps-инженерам (226 тысяч рублей), руководителям группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентистам (186,8 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2024 года в число самой востребованной работы у жителей региона вошла работа менеджерами по продажам, водителями, продавцами.

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