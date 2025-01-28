Тюменцев стали чаще звать на работу за границей

Posted 28 января, 04:53
Published 28 января, 04:53
Modified 28 января, 04:55
Updated 28 января, 04:55
По данным экспертов, большую часть предложений о работе разместили компании из Казахстана — 32% от общего числа или 2,5 тысячи вакансий и Белоруссии (19% от общего числа или 1,4 тысячи вакансий).
Также в топ-10 стран, предлагающих работу тюменцам, вошли Турция (9%, 710 приглашений), Узбекистан (7%, 515), Грузия (6%, 467), ОАЭ (6%, 456), Китай (5%, 356), США (3%, 244 приглашений), Кыргызстан (3%, 229) и Сербия (2%, 183).
Кроме того, существенно увеличился интерес к тюменским специалистам у работодателей из Китая (в 8 раз), Сербии (в 5 раз). А вот у грузинских компаний спрос на сотрудников из Тюменской области сократился с 682 до 467.
В число самых востребованных специалистов вошли:
Размер среднего заработка составит 51,7 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты предлагали DevOps-инженерам (226 тысяч рублей), руководителям группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентистам (186,8 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2024 года в число самой востребованной работы у жителей региона вошла работа менеджерами по продажам, водителями, продавцами.