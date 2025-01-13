Тюменцев зовут на работу в Китай за 170 тысяч рублей

Posted 13 января, 08:48
Published 13 января, 08:48
Modified 13 января, 08:50
Updated 13 января, 08:50
В вакансии отмечено, что опыт работы не требуется — обучение сотрудников будет проведено на месте.
«Мы обучим вас, пока вы не освоите все процессы чайного шоу. С помощью элегантных движений и точного контроля вы сможете в полной мере продемонстрировать цвет, аромат и вкус чая зрителям, чтобы они могли почувствовать очарование чая и визуально, и обонятельно», — сказано в предложении.
В числе требований к кандидатам: образование не ниже бакалавриата, привлекательная внешность, любовь к Китаю, интерес к китайской традиционной культуре.
Размер заработной платы от 70 до 170 тысяч рублей в месяц. Время работы: с 11:00 до 21:00 (6 дней в неделю).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, по итогам января-октября 2024 года средний размер заработной платы составил 80,3 тысячи рублей. Это более чем на 16% больше, чем годом ранее.