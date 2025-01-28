Тюменка лишилась 50 тысяч рублей, нажав на одну кнопку в Telegram

Posted 28 января, 04:26
Published 28 января, 04:26
Modified 28 января, 04:28
Updated 28 января, 04:28
Перейти по ссылке у потерпевшей не получилось и она на какое-то время забыла о случившемся. Однако через какой-то время с одного из ее счетов пропали деньги.
Как выяснилось, под видом знакомой ей писали мошенники. Благодаря тому, что женщина попыталась открыть ссылку, аферисты получили доступ к ее счетам и похитили с одного из них денежные средства. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали рассылать жителям региона сообщения о фейковых сайтах и вакансиях, размещаемых якобы центром занятости населения.