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Posted 28 января, 04:26

Published 28 января, 04:26

Modified 28 января, 04:28

Updated 28 января, 04:28

Тюменка лишилась 50 тысяч рублей, нажав на одну кнопку в Telegram

Тюменка лишилась 50 тысяч рублей, нажав на одну кнопку в Telegram

28 января 2025, 04:26
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
45-летняя жительница Ишима открыла ссылку, которую ей прислала в личном сообщении знакомая с вопросом: «Это ты на видео?».

Перейти по ссылке у потерпевшей не получилось и она на какое-то время забыла о случившемся. Однако через какой-то время с одного из ее счетов пропали деньги.

Как выяснилось, под видом знакомой ей писали мошенники. Благодаря тому, что женщина попыталась открыть ссылку, аферисты получили доступ к ее счетам и похитили с одного из них денежные средства. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали рассылать жителям региона сообщения о фейковых сайтах и вакансиях, размещаемых якобы центром занятости населения.

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