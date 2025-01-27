Менеджеры и продавцы: кем хотят работать тюменцы

На втором месте по популярности среди соискателей, по данным hh.ru, была работа администратора (13,5 тысячи резюме), на третьем — водителя (12,2 тысячи резюме). Также тюменцы хотели работать продавцами-консультантами и продавцами-кассирами (9,9 тысяч резюме), упаковщиками и комплектовщиками (9,1 тысячи резюме), бухгалтерами, официантами, барменами, бариста, курьерами, разнорабочими и инженерами (более 6,6 тысячи вакансий).