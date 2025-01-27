Менеджеры и продавцы: кем хотят работать тюменцы

Posted 27 января, 05:23
Published 27 января, 05:23
Modified 27 января, 05:25
Updated 27 января, 05:25
На втором месте по популярности среди соискателей, по данным hh.ru, была работа администратора (13,5 тысячи резюме), на третьем — водителя (12,2 тысячи резюме). Также тюменцы хотели работать продавцами-консультантами и продавцами-кассирами (9,9 тысяч резюме), упаковщиками и комплектовщиками (9,1 тысячи резюме), бухгалтерами, официантами, барменами, бариста, курьерами, разнорабочими и инженерами (более 6,6 тысячи вакансий).
Меньше всего тюменцев привлекала работа андеррайтера и зоотехника — за год по данным направлениям было опубликовано менее сотни резюме.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских колониях возник дефицит надзирателей. В настоящее время исправительным колониям требуется более 70 сотрудников младшего состава.