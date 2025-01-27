nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 05:23

Published 27 января, 05:23

Modified 27 января, 05:25

Updated 27 января, 05:25

Менеджеры и продавцы: кем хотят работать тюменцы

Менеджеры и продавцы: кем хотят работать тюменцы

27 января 2025, 05:23
Фото: 1MI.
В Тюменской области озвучили топ самой востребованной среди жителей региона работы. Первое место по популярности заняла работа менеджерами по продажам и работе с клиентами — было размещено около 19 тысяч вакансий.

На втором месте по популярности среди соискателей, по данным hh.ru, была работа администратора (13,5 тысячи резюме), на третьем — водителя (12,2 тысячи резюме). Также тюменцы хотели работать продавцами-консультантами и продавцами-кассирами (9,9 тысяч резюме), упаковщиками и комплектовщиками (9,1 тысячи резюме), бухгалтерами, официантами, барменами, бариста, курьерами, разнорабочими и инженерами (более 6,6 тысячи вакансий).

Меньше всего тюменцев привлекала работа андеррайтера и зоотехника — за год по данным направлениям было опубликовано менее сотни резюме.

Сколько зарабатывают воспитатели в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских колониях возник дефицит надзирателей. В настоящее время исправительным колониям требуется более 70 сотрудников младшего состава.

Читайте также:
Федеральная компания взяла в аренду половину нового холодильного склада в ТюмениМигранты мешают тюменцам сдать жилье в арендуОжидается метель: в Тюмени 27 января будет тепло и снежно
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Резюме
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика