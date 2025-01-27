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Posted 27 января, 04:04

Published 27 января, 04:04

Modified 27 января, 04:31

Updated 27 января, 04:31

Федеральная компания взяла в аренду часть нового холодильного склада в Тюмени

Федеральная компания взяла в аренду половину нового холодильного склада в Тюмени

27 января 2025, 04:04
Фото: 1MI.

Федеральная компания взяла в аренду часть нового холодильного склада в Тюмени

Сюжет
Строительство
Федеральная компания «СберЛогистика» займет половину площадей нового холодильного складского комплекса на Велижанском тракте, строительством которого занимается компания из Екатеринурга «Стройтэк».

Возведение складского комплекса ведется в несколько этапов. В рамках первой очереди уже складские и офисные помещения общей площадью около 8 тысяч квадратных метров. «СберЛогистика» взяла в аренду около 4 тысяч квадратных метров. Для второй половины площадей сейчас идет поиск арендатора.

«На текущий момент заключен один договор аренды площадей. Планируем в скором времени выдавать акт доступа арендатору для подготовки объекта к операционной работе (интернет, стеллажи, рабочие места и так далее). Прогнозировать количество арендаторов пока трудно: это может быть 1-2 крупных производителя на всю площадь или более 10 дистрибутивов или логистических операторов региона», — рассказали в компании «Стройтэк».

Информации о назначении площадей, которые «СберЛогистика» будет арендовать, пока нет. В «Стройтэк» предполагают, что там будет находиться распределительный центр, пишет РБК Тюмень.

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Напомним, строительство холодильного склада на Велижанском тракте началось в 2024 году. В июле было получено положительное заключение государственной экспертизы. Полностью объект будет построен до конца 2027 года. Общая площадь складского комплекса составит порядка 20 тысяч квадратных метров, на работы по возведению складского комплекса потратят 1,7 миллиарда рублей инвестиций.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Склады#Логистика
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