Федеральная компания взяла в аренду половину нового холодильного склада в Тюмени

Возведение складского комплекса ведется в несколько этапов. В рамках первой очереди уже складские и офисные помещения общей площадью около 8 тысяч квадратных метров. «СберЛогистика» взяла в аренду около 4 тысяч квадратных метров. Для второй половины площадей сейчас идет поиск арендатора.