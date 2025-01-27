Ожидается метель: в Тюмени 27 января будет тепло и снежно

В Тюмени 27 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег с течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -13…-8, в ночные часы термометры покажут -8…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.