Ожидается метель: в Тюмени 27 января будет тепло и снежно

Posted 27 января, 01:18
Published 27 января, 01:18
Modified 27 января, 01:18
Updated 27 января, 01:18
В Тюмени 27 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег с течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -13…-8, в ночные часы термометры покажут -8…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47, закат в 16:53, продолжительность дня 8 часов 6 минут.
В Тобольске 27 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В дневные часы термометры покажут -14…-11, к вечеру температура воздуха составит -10…-12. Ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:37, продолжительность дня 7 часов 55 минут.
В Ишиме 27 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Утром и днем ожидается -16…-11, в ночные часы до -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:26 закат в 16:42 продолжительность дня 8 часов 16 минут.