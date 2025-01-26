Ради КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов

В районе улиц Семена Шахлина — Любимой под КРТ попадает территория площадью 1,35 га. Будет снесено 4 многоквартирных дома, в том числе 1 аварийный, инженерные коммуникации. На их месте в течение пяти лет построят малоэтажные дома, медучреждения, заведения общепита и т. д.