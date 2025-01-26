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Posted 26 января, 06:50

Published 26 января, 06:50

Modified 26 января, 07:07

Updated 26 января, 07:07

Ради КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов

Ради КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов

26 января 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Власти Тюмени планируют отдать по КРТ еще два земельных участках в городе — в районе улиц Дальней и Ушакова и в районе улиц Семена Халина и Любимой. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

В районе Дальней и Ушакова под реновацию планируют отдать землю площадью 13,1 га. Под снос здесь попадают 20 многоквартирных домов, три из которых признаны аварийными, 7 частных домов, элементы транспортной инфраструктуры и инженерные коммуникации.

В течение 15 лет здесь планируют возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, учреждения здравоохранения, общежития, гостиницы, спортивные площадки, магазины, школы, детсады.

В районе улиц Семена Шахлина — Любимой под КРТ попадает территория площадью 1,35 га. Будет снесено 4 многоквартирных дома, в том числе 1 аварийный, инженерные коммуникации. На их месте в течение пяти лет построят малоэтажные дома, медучреждения, заведения общепита и т. д.

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