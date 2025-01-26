Ради КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов

Posted 26 января, 06:50
Published 26 января, 06:50
Modified 26 января, 07:07
Updated 26 января, 07:07
В районе Дальней и Ушакова под реновацию планируют отдать землю площадью 13,1 га. Под снос здесь попадают 20 многоквартирных домов, три из которых признаны аварийными, 7 частных домов, элементы транспортной инфраструктуры и инженерные коммуникации.
В течение 15 лет здесь планируют возвести многоэтажные и среднеэтажные дома, учреждения здравоохранения, общежития, гостиницы, спортивные площадки, магазины, школы, детсады.
В районе улиц Семена Шахлина — Любимой под КРТ попадает территория площадью 1,35 га. Будет снесено 4 многоквартирных дома, в том числе 1 аварийный, инженерные коммуникации. На их месте в течение пяти лет построят малоэтажные дома, медучреждения, заведения общепита и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют отдать под КРТ земельный участок на Лесобазе площадью более 37 гектаров. Под снос попадут около 70 домов.