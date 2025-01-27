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Posted 27 января, 03:44

Published 27 января, 03:44

Modified 27 января, 03:46

Updated 27 января, 03:46

Мигранты мешают тюменцам сдать жилье в аренду

Мигранты мешают тюменцам сдать жилье в аренду

27 января 2025, 03:44
Фото: 1MI.
Иностранцы настойчиво звонят по объявлениям о сдаче квартиру в аренду. По словам одного из горожан, ежедневно поступает шквал звонков от мигрантов.
«У меня есть квартира, которую я хочу сдать в аренду. И всего два требования: чтобы арендаторы были гражданами РФ, а также не заселялись с животными. Но зачастую на онлайн-сервисах бесплатных объявлений запрещено указывать предпочтения по гражданству. Из-за этого сразу после размещения информации начинается шквал звонков от мигрантов» — рассказал Ура.Ру один из арендодателей.

Об аналогичной проблеме сообщают и другие горожане, желающие сдать квартиру. Жители областной столицы сетуют, что не понимают такую политику сайтов объявлений — ведь дискриминации мигрантов в желании хозяина квартиры сдать ее гражданам России нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году усилят на контроль за иностранцами из-за участившихся случаев нарушения российского законодательства.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья
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