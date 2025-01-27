Мигранты мешают тюменцам сдать жилье в аренду

Об аналогичной проблеме сообщают и другие горожане, желающие сдать квартиру. Жители областной столицы сетуют, что не понимают такую политику сайтов объявлений — ведь дискриминации мигрантов в желании хозяина квартиры сдать ее гражданам России нет.