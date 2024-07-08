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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:57

Проект складского комплекса под Тюменью за 1,7 млрд рублей одобрен экспертизой

Проект холодильного комплекса под Тюменью одобрен госэкспертизой

8 июля 2024, 04:55
Фото: Инвестиционное агентство в Тюменской области

Проект складского комплекса под Тюменью за 1,7 млрд рублей одобрен экспертизой

Проект строительства холодильного складского комплекса получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Единый государственный реестр заключений.

Холодильный склад появится в Тюмени на 9-м километре Велижанского тракта. Строительством комплекса займется компания «Стройтэк» из Екатеринбурга. Известно, что общая площадь объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров, на работы по возведению складского комплекса будет затрачено 1,7 миллиарда инвестиций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте построят логистический центр «Монетки» за 2 миллиарда рублей. Его строительство будет завершено в 2025 году. Новый объект даст региону несколько сотен новых рабочих мест.

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