Проект холодильного комплекса под Тюменью одобрен госэкспертизой

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Холодильный склад появится в Тюмени на 9-м километре Велижанского тракта. Строительством комплекса займется компания «Стройтэк» из Екатеринбурга. Известно, что общая площадь объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров, на работы по возведению складского комплекса будет затрачено 1,7 миллиарда инвестиций.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте построят логистический центр «Монетки» за 2 миллиарда рублей. Его строительство будет завершено в 2025 году. Новый объект даст региону несколько сотен новых рабочих мест.