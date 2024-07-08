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Бывший замдиректора ТКТО Негинский злоупотребил полномочиями ради водителя

Топ-чиновник Тюменской области стал фигурантом уголовного дела

8 июля 2024, 04:30
Фото: 1MI

Бывший замдиректора ТКТО Негинский злоупотребил полномочиями ради водителя

Стали известны подробности уголовное дела в отношении экс-заместителя генерального директора «Тюменского концертно-театрального объединения», бывшего главы департамента культуры региона Евгения Негинского.

Как выяснилось, Негинский был осужден за то, что в период работы в ТКТО принудил местного бизнесмена заплатить водителю учреждения более 400 тысяч рублей (последний возил экс-чиновника по его личным делам).

«Летом 2017 года Негинский, являясь заместителем генерального директора ТКТО, используя свое служебное положение, организовал оплату услуг водителя учреждения, который возил его на служебном транспорте по личным нуждам, даже во внеслужебное время. Деньги водителю перечислил директор ООО „Бренд Медиа“. Последний полагал, что Негинский может повлиять на прекращение взаимодействия ТКТО с компанией, которая изготавливала баннеры и декорации для театральных постановок и арт-объектов», — указано в документе.

В отношении Евгения Негинского было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Во время рассмотрения дела Негинского следствие настаивало на том, что преследование экс-чиновника нужно прекратить. Силовики отмечали, что Негинский признал свою вину, пожертвовал в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних крупную денежную сумму. Кроме того, в целом бывший чиновник имеет положительную характристику, имеет ордена и медали за свою деятельность.

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Результатом судебного заседания стало решение о выплате экс-чиновником судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Уголовное дело было закрыто, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Москве Басманный суд отправил под стражу сына депутата Тюменской областной Думы Игоря Нака — исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

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