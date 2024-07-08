Топ-чиновник Тюменской области стал фигурантом уголовного дела

В отношении Евгения Негинского было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Во время рассмотрения дела Негинского следствие настаивало на том, что преследование экс-чиновника нужно прекратить. Силовики отмечали, что Негинский признал свою вину, пожертвовал в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних крупную денежную сумму. Кроме того, в целом бывший чиновник имеет положительную характристику, имеет ордена и медали за свою деятельность.