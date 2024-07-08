Топ-чиновник Тюменской области стал фигурантом уголовного дела

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Как выяснилось, Негинский был осужден за то, что в период работы в ТКТО принудил местного бизнесмена заплатить водителю учреждения более 400 тысяч рублей (последний возил экс-чиновника по его личным делам).
«Летом 2017 года Негинский, являясь заместителем генерального директора ТКТО, используя свое служебное положение, организовал оплату услуг водителя учреждения, который возил его на служебном транспорте по личным нуждам, даже во внеслужебное время. Деньги водителю перечислил директор ООО „Бренд Медиа“. Последний полагал, что Негинский может повлиять на прекращение взаимодействия ТКТО с компанией, которая изготавливала баннеры и декорации для театральных постановок и арт-объектов», — указано в документе.
В отношении Евгения Негинского было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Во время рассмотрения дела Негинского следствие настаивало на том, что преследование экс-чиновника нужно прекратить. Силовики отмечали, что Негинский признал свою вину, пожертвовал в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних крупную денежную сумму. Кроме того, в целом бывший чиновник имеет положительную характристику, имеет ордена и медали за свою деятельность.
Результатом судебного заседания стало решение о выплате экс-чиновником судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Уголовное дело было закрыто, пишет Ура.Ру.
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