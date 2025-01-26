Итоги недели: рост цен на картофель, морозы в Тюмени и проблемы с водой

Стоимость картофеля в Тюменской области за последний год увеличилась на 95%. Если в начале января 2024 года килограмм данного овоща стоил порядка 27 рублей, то сегодня более 53 рублей. Если переводить в айфоны, то ранее последняя модель «яблочного» гаджета равнялась 629 мешкам картошки по 5 кг, теперь же смартфон равен по цене 320 мешкам.