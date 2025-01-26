Итоги недели: рост цен на картофель, морозы в Тюмени и проблемы с водой

Posted 26 января, 12:33
Published 26 января, 12:33
Modified 26 января, 12:35
Updated 26 января, 12:35
Стоимость картофеля в Тюменской области за последний год увеличилась на 95%. Если в начале января 2024 года килограмм данного овоща стоил порядка 27 рублей, то сегодня более 53 рублей. Если переводить в айфоны, то ранее последняя модель «яблочного» гаджета равнялась 629 мешкам картошки по 5 кг, теперь же смартфон равен по цене 320 мешкам.
Рост цен на картошку многим тюменцам кажется странным, ведь у нас в регионе регулярно отмечают достижения аграрного сектора. Однако, как говорит экономист Леонид Вараксин, стоит учитывать, что значительная часть урожая идет на экспорт. Так Тюменская область поставляет продукция местного агропромышленного комплекса в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Белоруссию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Сербию, Южную Корею, Турцию, Кыргызстан и Грузию. В прошлом году крупная тюменская агрофирма «КРиММ» заключила контракт на поставку картошки в Сербию.
«Но у нас в магазины поставляют не только продукцию наши производств. А аномальные погодные условия весной и летом 2024 года, которые затронули южные и центрально-черноземные регионы России, сказались на урожайности, оп разным оценкам — на 5-20%. На федеральном уровне был введен режим ЧС в связи с этим. Конечно, это сказалось на увеличении закупочной стоимости. Свой „вклад“ внесли и сильно выросшие затраты на логистику, промышленная инфляция, удорожание оборудования и т. д.», — объяснил «Нашему городу» Вараксин.
Слова эксперта подтверждается данными Министерства сельского хозяйства РФ, согласно которым в 2024 году было собрано 7,2 миллиона тонн картофеля, что соответствует средним многолетним показателям, однако качество и объемы продукции снизились из-за неблагоприятных погодных условий. Отметим, что и в правительстве Тюменской области сообщали о том, что рост цены на картофель — это всероссийская проблема, вызванная неурожаем и ростом затрат на транспортные расходы.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы цены на картофель могут оставаться на высоком уровне из-за ограниченного предложения и сохраняющихся высоких издержек производителей.
На этой неделе в Тюмень пришла настоящая зима — температура воздуха опустилась ниже -25, а из-за сильного ветра и вовсе ощущалась как -33. С какими проблемами сталкиваются жители областной столицы в морозы, выяснил «Наш Город».
Одной из главных проблем зимы в Тюмени остаются холодные остановки общественного транспорта. Многие остановочные комплексы в городе — это всего лишь металлический каркас с крышей, который никак не спасает от пронизывающего ветра.
Когда долгожданный автобус подъезжает к остановке, начинается другая проблема — перепад температур. В салонах общественного транспорта батареи часто работают на полную мощность, что приводит к перегреву воздуха. Контраст между морозом на улице и духотой в автобусе делает поездку крайне некомфортной.
Также в числе зимних проблем в Тюмени — обледенелые дороги и тротуары, по которым пешеходы передвигаются с одной мыслью «как бы не упасть». Также сталкиваются с трудностями и автомобилисты — на покрытых льдом дорогах тормозной путь увеличивается, аккумуляторы из-за морозов зачастую выходят из строя.
Январские морозы-2025 продлились всего два дня, однако пока расслабляться тюменцам не стоит — на следующей неделе на город обрушится мощный снегопад. И лед на тротуарах и дорогах сменят 40-сантиметровые сугробы и горы снега на обочинах дороги.
В Тюменской области возобновили работу над проектом по модернизации системы водоснабжения и водоотведения и переходу на снабжение города водой из подземных источников. Мероприятия в рамках данного проекта были приостановлены в 2018 году.
Однако такая инициатива вызывает вопросы у экологов. Эколог Никита Сергеев считает, что чрезмерная эксплуатация подземных источников может привести к их истощению. Восстановление грунтовых вод занимает десятилетия, а иногда и столетия, что делает этот ресурс ограниченным, а их чрезмерное использование может нарушить естественный баланс, повлияв на биоразнообразие.
Эксперт и его коллега Ирина Гаврина подчёркивают, что добыча грунтовых вод должна быть строго регламентирована. Важно учитывать объемы восполнения водоносных горизонтов и соблюдать меры по предотвращению загрязнения. Пренебрежение этими факторами может привести к необратимым экологическим последствиям.
Специалисты предлагают рассмотреть другие варианты обеспечения водоснабжения, такие как модернизация существующих систем очистки поверхностных вод, внедрение технологий по опреснению или использование дождевой воды. Эти решения помогут снизить нагрузку на подземные ресурсы и сохранить экологическое равновесие региона.
В Тюмени составили перечень наиболее опасных участков дорог по итогам 2024 года. В этот список вошли улицы Мельникайте, Республики, Пермякова, Федюнинского и 50 лет Октября.
Согласно информации от экспертов «Ингосстрах», на этих улицах произошло наибольшее количество аварий. Этот результат вполне ожидаем, так как эти главные улицы города ежегодно становятся лидерами по числу ДТП.
Как рассказал «Нашему городу» тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, дело здесь не в протяженности, а в особенностях каждой из улиц.
«Уже неоднократно отмечалось, что дорожное развитие Тюмени отстает от общегородского. Некоторые решения, выбранные для участков дорог не соответствует текущему трафику, во многих местах требуется реорганизация или разгрузка путем возведения развязок», — говорит специалист.
В частности, Мельникайте перегружена транспортом в часы пик, улица Республики проходит через центр города и пересекает множество оживлённых кварталов. Типичные аварии для улицы Республики: столкновения на светофорах, наезды на пешеходов, ошибки в определении приоритета проезда.
Пермякова — это ключевая улица, связывающая жилые районы с центральной частью города. Здесь расположено множество магазинов, офисов и жилых домов, что привлекает большой поток машин и пешеходов. Типичные аварии: боковые столкновения при перестроении, ДТП с припаркованными автомобилями, наезды на пешеходов.
По мнению экспертов, для повышения безопасности на этих улицах необходимо пересмотреть режим работы светофоров и добавить больше надземных или подземных пешеходных переходов. Также следует организовать дополнительные парковочные зоны, чтобы исключить остановку транспорта вдоль обочин.
В Тюменской области отмечается значительное увеличение числа заболевших гриппом. Как сообщают в Роспотребнадзоре, за последние недели наблюдается рост доли положительных тестов на вирусы гриппа, особенно штамма А (H1N1)09, более известного как «свиной грипп». Хотя обстановка по COVID-19 стабилизировалась, расслабляться жителям региона не стоит.
«Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре респираторных вирусов пока преобладают негриппозные возбудители, но доля гриппа продолжает увеличиваться. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов», — пояснили в ведомстве.
Вместе с ростом заболеваемости снижается и беспокойство тюменцев по поводу распространения вирусных заболеваний. Согласно опросу сервиса SuperJob, 6 из 10 жителей города заявляют, что не боятся заразиться ни COVID-19, ни гриппом. Только 40% опрошенных всё же выражают опасения, причём женщины и граждане старше 45 лет больше склонны к тревожности.
Такие показатели вызвали беспокойство у тюменского инфекциониста Геннадия Уманского. «Нашему городу» он сообщил, что отношение жителей региона к вирусам напрямую может сказываться на эпидемиологической обстановке.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Виктория Беленькая предупреждает: самолечение — один из главных факторов риска при сезонных инфекциях, к которым смело можно отнести и грипп.
«Не стоит недооценивать острые респираторные инфекции и тем более грипп. Если заниматься самолечением, можно легко пропустить момент, когда к безобидной с виду „простуде“ присоединятся более тяжелые и опасные заболевания. Например, пневмония», — указывает Виктория Беленькая.
И добавляет, что при признаках простуды следует обязательно обращаться к врачу.