Некому работать с заключенными: в тюменских колониях не хватает надзирателей

Posted 24 января, 04:37
Published 24 января, 04:37
Modified 24 января, 04:39
Updated 24 января, 04:39
В частности, в ФКУ ИК-2 УФСИН, открыты вакансии начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, кинолога (селекционера) племенного питомника служебного собаководства, младшего инспектора отдела охраны.
В ИК-4 УФСИН остаются вакантными должности младшего инспектора отдела охраны и инспектор группы надзора отдела безопасности. В ИК-6 требуется инспектор группы надзора отдела безопасности, младший инспектор отдела охраны. В ИК-13 открыты вакансии младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, отдела охраны, старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны.
Также не хватает надзирателей и инспекторов, кинологов в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-4. В ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН требуются врачи: терапевты, хирурги, инфекционисты, дерматовенерологи, фтизиатры, эпидемиологи.
На сайте ведомства указано, что на службу в учреждения УФСИН России по Тюменской области принимают граждан РФ, способных выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья и не имеющих судимостей. На должности рядового и младшего начальствующего состава требуется образование не ниже среднего общего, на должности среднего и старшего начальствующего состава — среднее специальное и высшее образование.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову в пятые раз отказали в отправке на СВО. Осужденный за убийство своих сослуживцев тюменец не прошел психологическую проверку.