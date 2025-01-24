Некому работать с заключенными: в тюменских колониях не хватает надзирателей

На сайте ведомства указано, что на службу в учреждения УФСИН России по Тюменской области принимают граждан РФ, способных выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья и не имеющих судимостей. На должности рядового и младшего начальствующего состава требуется образование не ниже среднего общего, на должности среднего и старшего начальствующего состава — среднее специальное и высшее образование.