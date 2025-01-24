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Posted 24 января, 04:37

Published 24 января, 04:37

Modified 24 января, 04:39

Updated 24 января, 04:39

УФСИН по Тюменской области открыла более 70 вакансий

Некому работать с заключенными: в тюменских колониях не хватает надзирателей

24 января 2025, 04:37
Фото: 1MI.

УФСИН по Тюменской области открыла более 70 вакансий

Более 70 вакансий для сотрудников младшего состава открыты в исправительных колониях Тюменской области. В учреждения требуются надзиратели, инспекторы дежурной службы, отдела охраны, кинологи, психологи психологической службы.

В частности, в ФКУ ИК-2 УФСИН, открыты вакансии начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, кинолога (селекционера) племенного питомника служебного собаководства, младшего инспектора отдела охраны.

В ИК-4 УФСИН остаются вакантными должности младшего инспектора отдела охраны и инспектор группы надзора отдела безопасности. В ИК-6 требуется инспектор группы надзора отдела безопасности, младший инспектор отдела охраны. В ИК-13 открыты вакансии младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, отдела охраны, старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны.

Также не хватает надзирателей и инспекторов, кинологов в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-4. В ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН требуются врачи: терапевты, хирурги, инфекционисты, дерматовенерологи, фтизиатры, эпидемиологи.

На сайте ведомства указано, что на службу в учреждения УФСИН России по Тюменской области принимают граждан РФ, способных выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья и не имеющих судимостей. На должности рядового и младшего начальствующего состава требуется образование не ниже среднего общего, на должности среднего и старшего начальствующего состава — среднее специальное и высшее образование.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову в пятые раз отказали в отправке на СВО. Осужденный за убийство своих сослуживцев тюменец не прошел психологическую проверку.

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