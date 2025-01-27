Сколько зарабатывают воспитатели в Тюмени

Posted 27 января, 04:59
Published 27 января, 04:59
Modified 27 января, 05:01
Updated 27 января, 05:01
На сайте «Работа России» в большинстве вакансий для воспитателей указана заработная в размере 40-44,5 тысячи рублей. Младшему воспитателю в регионе готовы платить от 27 до 30 тысяч рублей, помощнику воспитателя от 22 до 27 тысяч рублей.
Самые высокий заработок предлагают сотруднику частного детского часа — от 48 до 60 тысяч рублей.
На платформе hh.ru, в вакансиях для воспитателей указан средний размер заработной платы составляет 45-50 тысяч рублей. Самый высокий заработок, до 80 тысяч рублей, предлагают няне-воспитателю в частном детском саду. В обязанности сотрудника будет входить работа с детьми — прогулки, игры и т. д. Требуется опыт работ от 1 года до 3 лет.
Самый маленький заработок, 35 тысяч рублей, предлагают воспитателю в МАОУ СОШ №89 Тюмени. В числе обязанностей будущего сотрудника: качественный уход и присмотр за детьми, проведение развивающих занятий, организация прогулки, поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, организация и участие в праздничных мероприятиях. Опыт работы не требуется.
На сайте Авито размер средней заработной платы в опубликованных вакансиях для воспитателей составляет 45 тысяч рублей. Самую маленькую зарплату предлагают воспитателю в частном детсаду — от 30 до 34 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году топ самых востребованных специалистов возглавили менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами. Для них было опубликовано более 10 тысяч предложений о работе.