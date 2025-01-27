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Posted 27 января, 04:59

Published 27 января, 04:59

Modified 27 января, 05:01

Updated 27 января, 05:01

В Тюмени воспитатели в детских садах зарабатывают 40 тысяч рублей

Сколько зарабатывают воспитатели в Тюмени

27 января 2025, 04:59
Фото: 1MI.

В Тюмени воспитатели в детских садах зарабатывают 40 тысяч рублей

Сюжет
Дети
В Тюменской области, по данным Росстата, воспитатели в детских садах в 2024 году зарабатывали в среднем 59 тысяч рублей в месяц. «Наш Город» изучил размещенные на популярных платформах вакансии и сравнил данные Росстата с реальными зарплатами.

На сайте «Работа России» в большинстве вакансий для воспитателей указана заработная в размере 40-44,5 тысячи рублей. Младшему воспитателю в регионе готовы платить от 27 до 30 тысяч рублей, помощнику воспитателя от 22 до 27 тысяч рублей.

Самые высокий заработок предлагают сотруднику частного детского часа — от 48 до 60 тысяч рублей.

На платформе hh.ru, в вакансиях для воспитателей указан средний размер заработной платы составляет 45-50 тысяч рублей. Самый высокий заработок, до 80 тысяч рублей, предлагают няне-воспитателю в частном детском саду. В обязанности сотрудника будет входить работа с детьми — прогулки, игры и т. д. Требуется опыт работ от 1 года до 3 лет.

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Самый маленький заработок, 35 тысяч рублей, предлагают воспитателю в МАОУ СОШ №89 Тюмени. В числе обязанностей будущего сотрудника: качественный уход и присмотр за детьми, проведение развивающих занятий, организация прогулки, поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, организация и участие в праздничных мероприятиях. Опыт работы не требуется.

На сайте Авито размер средней заработной платы в опубликованных вакансиях для воспитателей составляет 45 тысяч рублей. Самую маленькую зарплату предлагают воспитателю в частном детсаду — от 30 до 34 тысяч рублей.

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