Сколько зарабатывают воспитатели в Тюмени

На платформе hh.ru, в вакансиях для воспитателей указан средний размер заработной платы составляет 45-50 тысяч рублей. Самый высокий заработок, до 80 тысяч рублей, предлагают няне-воспитателю в частном детском саду. В обязанности сотрудника будет входить работа с детьми — прогулки, игры и т. д. Требуется опыт работ от 1 года до 3 лет.