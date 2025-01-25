Устаревание кадров и низкая зарплата: почему в Тюмени не хватает водителей автобусов

Posted 25 января, 11:11
Published 25 января, 11:11
Modified 25 января, 11:13
Updated 25 января, 11:13
По его словам, по данным на конец декабря было открыто 163 вакансии для водителей автобусов и 207 вакансий для кондукторов.
«Основными причинами дефицита кадров в сфере перевозок пассажиров являются высокая конкуренция со стороны других отраслей, неудовлетворенность заработной платой, тяжесть трудового процесса, низкий престиж профессии», — отметил Роман Шулепов.
И добавил, что определенное влияние оказывает на дефицит кадров данной отрасли также устаревание кадров — работники пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых, но молодежь в отрасль им на смену не приходит.
«Процесс получения водительских прав нужной категории требует времени и финансовых затрат, на которые молодые люди зачастую не готовы идти», — пояснил Роман Шулепов.
Проблему с дефицитом кадром в отрасли пассажирских перевозок не помогает решить даже привлечение мигрантов — некоторые перевозчики готовы их трудоустраивать. Но из-за ослабления рубля мигранты сегодня предпочитают работать в Европе, где им готовы платить ежемесячно от 2,5 тысячи евро, пишет РБК Тюмень.
К примеру, в компании «Автолинии», обслуживающей маршруты № 37, 37д, 45, 51, 51д, 52, 73, 129к, водителями работают граждане Киргизии, Белоруссии и Казахстана. Однако дефицит кадров имеется. Кроме того, не все пассажиры довольны тем, что мигранты работают на направлении пассажирских перевозок.
Максим Долматов, директор по учебной части тюменской автошколы «Главная дорога», отмечает, что дефицит кадров в отрасли пассажирских перевозок негативно влияет на аварийную ситуацию на дорогах, так как водителям зачастую приходится работать по ненормированному графику.
В Тюменской области в настоящее время реализуются меры, направленные на сокращение дефицита кадров. Осенью 2024 года была увеличена на 49% заработная плата водителей автобусов, также для сотрудников ввели ряд социальных льгот, в числе которых было закреплено право на получения муниципального жилья.
Ранее «Наш Город» писал, что жители села Нижнеманай Упоровского района остались без прямого автобусного сообщения до Тюмени. Перевозчик, обслуживающий данный маршрут, по неизвестной причине перестал выполнять рейсы с декабря 2024 года.