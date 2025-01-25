Устаревание кадров и низкая зарплата: почему в Тюмени не хватает водителей автобусов

В Тюменской области в настоящее время реализуются меры, направленные на сокращение дефицита кадров. Осенью 2024 года была увеличена на 49% заработная плата водителей автобусов, также для сотрудников ввели ряд социальных льгот, в числе которых было закреплено право на получения муниципального жилья.