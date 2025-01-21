Известны самые востребованные специалисты в Тюмени

Posted 21 января, 07:38
Published 21 января, 07:38
Modified 21 января, 07:40
Updated 21 января, 07:40
На втором месте по популярности у работодателей продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, для которых было открыто 10 тысяч вакансий, на третьем расположились водители — за год было опубликовано 9,2 тысячи вакансий.
Также в топ-10 самых востребованных специалистов в Тюменской области вошли разнорабочие (4,8 тысячи предложений), повара, пекари, кондитеры (4,6 тысячи вакансий), машинисты (4,3 тысячи предложений), врачи, бухгалтеры (по 3,9 тысячи вакансий), операторы call-центра и специалисты контактного центра, администраторы (по 3,3 тысячи вакансий).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали специалистов с самыми высокими зарплатами в январе 2025 года. В список вошли мастер буровой, прорабы, инженеры и военнослужащие.