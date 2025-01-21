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Posted 21 января, 07:38

Published 21 января, 07:38

Modified 21 января, 07:40

Updated 21 января, 07:40

В Тюменской области открыли более 10 тысяч вакансий для менеджеров по продажам

Известны самые востребованные специалисты в Тюмени

21 января 2025, 07:38
Фото: 1MI.

В Тюменской области открыли более 10 тысяч вакансий для менеджеров по продажам

Рейтинг самых востребованных специалистов по итогам 2024 года в Тюменской области возглавили менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами. По данным hh.ru, для данных специалистов было опубликовано 10,5 тысячи вакансий.

На втором месте по популярности у работодателей продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, для которых было открыто 10 тысяч вакансий, на третьем расположились водители — за год было опубликовано 9,2 тысячи вакансий.

Также в топ-10 самых востребованных специалистов в Тюменской области вошли разнорабочие (4,8 тысячи предложений), повара, пекари, кондитеры (4,6 тысячи вакансий), машинисты (4,3 тысячи предложений), врачи, бухгалтеры (по 3,9 тысячи вакансий), операторы call-центра и специалисты контактного центра, администраторы (по 3,3 тысячи вакансий).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали специалистов с самыми высокими зарплатами в январе 2025 года. В список вошли мастер буровой, прорабы, инженеры и военнослужащие.

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